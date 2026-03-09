Метінвест Ахметова працює над експортом бункерів-криївок для облаштування кордону між Польщею і росією

Реклама

Українські інженерні рішення для захисту техніки та укриттів, створені в межах мілітарної ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова, можуть бути використані не лише в Україні, а й для зміцнення оборони інших держав. Зокрема, ці розробки можуть зацікавити країни, які посилюють захист своїх кордонів із Росією. Про це заявив операційний директор Групи Метінвест, керівник напряму виробництва сталі для потреб армії ініціативи «Сталевий фронт» Олександр Мироненко.

За його словами, українські інженерні рішення вже викликають інтерес у міжнародних партнерів, які вивчають досвід їхнього застосування під час війни. Вони також презентувалися на міжнародних виставках і викликали інтерес серед партнерів по НАТО. Зокрема, підземні шпиталі, створені на основі цих конструкцій, відповідають стандартам НАТО ROLE-2: вони отримали позитивні відгуки від іноземних військових медиків та інженерів.

«Зараз ми працюємо над виходом на міжнародний ринок із цими рішеннями, наприклад для облаштування кордону між Польщею та росією, використовуючи наш досвід і пропозиції щодо підземних споруд. В армії НАТО такого досвіду немає, тож вони ставляться до цього з великою цікавістю. І ми обмінюємося з ними інформацією та досвідом», - зазначив Мироненко.

Він пояснив, що розробки компанії формувалися безпосередньо під час війни, з урахуванням досвіду бойових дій та зворотного зв’язку від українських військових. Йдеться, зокрема, про системи захисту техніки від дронів і протитанкових засобів, а також про сталеві укриття різних типів.

За словами Мироненка, нині виробництво ініціативи становить близько 50 захисних конструкцій різних типів на місяць. Вони виробляються на окремих секретних локаціях, і використовуються як для військових, так і для цивільних потреб. Географія їхнього застосування охоплює територію від Харківської до Херсонської області.

Найбільший попит серед військових мають два типи виробів: захисні екрани для бронетехніки та підземні сталеві укриття. Такі укриття можуть використовуватися як бліндажі, командні пункти або польові шпиталі, і вони вже суттєво відрізняються від перших моделей, які створювалися на початку повномасштабної війни.

«Сьогодні сталева «криївка» це фактично підземний будинок - із власним освітленням, генератором і системами забезпечення», - каже Мироненко.

Окремим напрямком стала розробка захисту для сучасних систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot і SAMP/T, які перебувають на озброєнні України.

Мироненко також повідомив, що компанія і надалі планує розвивати виробництво захисту для техніки, укриттів та інших інженерних рішень, які можуть використовуватися як на фронті, так і для захисту цивільної інфраструктури. Одним із перспективних напрямків також розглядається вихід цих технологій на європейський ринок.

Як відомо, загальна допомога Метінвесту Україні від початку повномасштабного вторгнення становить 9,3 млрд грн, із них 4,9 млрд грн - це допомога армії в межах ініціативи «Сталевий фронт». Компанія розробила спеціальні захисні панцирі для танків Abrams, Bradley, Т-64, і навіть системи Patriot, а також забезпечує бійців протимінними тралами власного виробництва. Крім того, фахівці Метінвесту будують підземні шпиталі класу NATO Role 2, а також забезпечують бійців амуніцією, транспортом та засобами розвідки.