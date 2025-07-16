ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Метінвест Ахметова представив у Римі «Сталеву мрію» — унікальні проєкти відбудови понівечених війною українських міст

Компанія Метінвест представила чотири унікальні концепції відновлених кварталів «Сталева Мрія» — для Бахмута, Маріуполя, Тростянця та Глухова.

Метінвест Ахметова представив у Римі «Сталеву мрію» — унікальні проєкти відбудови понівечених війною українських міст

Їх презентували на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі.  

Під час конференції три з чотирьох концепцій — Бахмут-Гоща, Маріуполь-Біла Церква та Тростянець — були представлені у Римі безпосередньо мерами міст у павільйоні Громад. Вони стали платформою для перемовин з донорами, фондами та потенційними інвесторами. Проєкт викликав зацікавленість: уже призначено серію зустрічей з представниками державних інституцій та міжнародних структур, які розглядають можливість підтримки його реалізації. 

 «Для Тростянця «Сталева Мрія» — це потужний та дієвий інструмент, який дозволив нам вийти на новий рівень переговорів з міжнародними партнерами. Наявність такого детального плану — це саме те, чого очікують від нас на міжнародній арені. Цей підхід має потенціал стати драйвером для всієї Сумської області», — каже Юрій Бова, мер Тростянця.

Як відомо, «Сталева Мрія» — це універсальна концепція, яка дає змогу швидко й безпечно відновити інфраструктуру. Вона базується на трьох сталевих технологіях: модуль, каркас і платформа.  Фахівці компанії розробили понад 200 типових проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які вже можна втілювати у життя.

Тетяна Скрипка, керівниця напряму зовнішніх проєктів Метінвест Січсталі, показала, як втілюються проєкти «Сталевої мрії» на практиці. Зокрема, у Глухові буде реалізована концепція «Коло життя» — в ній передбачені паркові зони, які об’єднують людей та інтегрують освіту з природою. У Тростянці — «Точка єдності», яка об’єднає промислову, культурну та екологічну спадщину міста в єдину екосистему.  

Для переселенців із Маріуполя у Білій Церкві Метінвест розробив концепцію «Лінії життя» — це тематичні шляхи, які перетворюють простір на живу соціальну мережу. А для громади Бахмута в Гощі — відтворення ідентичності рідного міста за допомогою знайомого зонування та символічних елементів, як-от Алея Троянд. Проектування цих кварталів стартує вже в цьому році.

Метінвест пропонує повноцінну дорожню карту для громад — від концепції до експлуатації. Компанія надає не лише типові проєкти, а й допомогу у пошуку фінансування, оформленні документації та запуску будівництва.

«Ми не пропонуємо лише ідеї. Ми пропонуємо чіткий, покроковий план дій і відкриту платформу партнерства», — підкреслила Тетяна Скрипка.

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie