Метінвест Ахметова представив у Римі «Сталеву мрію» — унікальні проєкти відбудови понівечених війною українських міст

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Їх презентували на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі.

Під час конференції три з чотирьох концепцій — Бахмут-Гоща, Маріуполь-Біла Церква та Тростянець — були представлені у Римі безпосередньо мерами міст у павільйоні Громад. Вони стали платформою для перемовин з донорами, фондами та потенційними інвесторами. Проєкт викликав зацікавленість: уже призначено серію зустрічей з представниками державних інституцій та міжнародних структур, які розглядають можливість підтримки його реалізації.

«Для Тростянця «Сталева Мрія» — це потужний та дієвий інструмент, який дозволив нам вийти на новий рівень переговорів з міжнародними партнерами. Наявність такого детального плану — це саме те, чого очікують від нас на міжнародній арені. Цей підхід має потенціал стати драйвером для всієї Сумської області», — каже Юрій Бова, мер Тростянця.

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Як відомо, «Сталева Мрія» — це універсальна концепція, яка дає змогу швидко й безпечно відновити інфраструктуру. Вона базується на трьох сталевих технологіях: модуль, каркас і платформа. Фахівці компанії розробили понад 200 типових проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які вже можна втілювати у життя.

Тетяна Скрипка, керівниця напряму зовнішніх проєктів Метінвест Січсталі, показала, як втілюються проєкти «Сталевої мрії» на практиці. Зокрема, у Глухові буде реалізована концепція «Коло життя» — в ній передбачені паркові зони, які об’єднують людей та інтегрують освіту з природою. У Тростянці — «Точка єдності», яка об’єднає промислову, культурну та екологічну спадщину міста в єдину екосистему.

Для переселенців із Маріуполя у Білій Церкві Метінвест розробив концепцію «Лінії життя» — це тематичні шляхи, які перетворюють простір на живу соціальну мережу. А для громади Бахмута в Гощі — відтворення ідентичності рідного міста за допомогою знайомого зонування та символічних елементів, як-от Алея Троянд. Проектування цих кварталів стартує вже в цьому році.

Метінвест пропонує повноцінну дорожню карту для громад — від концепції до експлуатації. Компанія надає не лише типові проєкти, а й допомогу у пошуку фінансування, оформленні документації та запуску будівництва.

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«Ми не пропонуємо лише ідеї. Ми пропонуємо чіткий, покроковий план дій і відкриту платформу партнерства», — підкреслила Тетяна Скрипка.