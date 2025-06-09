Метінвест Ахметова розробить «Луганськ-Сіті» - наймасштабніший соціальний проект для переселенців

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Проєкт представив директор програм інжинірингової компанії Метінвест Січсталь Сергій Ткаченко на Українському будівельному конгресі (UBC) в Києві.

Новий будинок-конструктор складається з різних секцій, прямих, кутових і поперечних, і може мати різну кількість поверхів. Проєкт пропонує п’ять типів секцій і два варіанти планування: «смарт» — для максимально ефективного використання простору, та «стандарт» — для класичного комфорту. Будинки можуть мати від 5 до 9 поверхів і близько 50 варіантів секцій.

В основі технології — міцний і легкий металевий каркас, а також спеціальні збірні панелі для стін і перекриттів. Фундамент роблять на палях або стовпах. Така технологія забезпечує точність, швидкість та якість будівництва. Усі модулі виготовляють заздалегідь на заводі, доставляють на будмайданчик і збирають на місці. Це дає змогу швидко будувати й змінювати конфігурацію будинку залежно від потреб.

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Понад 70% робіт із виготовлення сталевого каркаса виконуються на заводах, що гарантує високу якість. Ця технологія — основа концепції «Сталева мрія» для швидкої відбудови житла та соціальних об’єктів, і вже зараз вона використовується для розроблення чи адаптації концепцій кварталів у Василькові на Київщині для переселенців із Маріуполя, у Глухові та Тростянці на Сумщині, а також у Гощі на Рівненщині для переселенців із Бахмуту.

За словами керівниці зовнішніх проєктів Метінвест Січсталі Тетяни Скрипки, цього року фахівці «Сталевої мрії» безплатно розроблять наймасштабнішу в історії проєкту концепцію хабу «Луганськ-Сіті». Вона має об’єднати переселенців з основних міст Луганщини та передбачає створення повноцінного середовища для життя: з розвиненою інфраструктурою, робочими місцями та соціальним житлом.

«Сталева мрія» для нас має велике значення. Луганська область дуже постраждала у війні, 200 тисяч наших мешканців змушені стати внутрішньо переміщеними особами. Завдяки «Сталевій мрії» ми отримуємо нову точку опори для нашої віри та рухаємось вперед», — каже заступник директора Департаменту міжнародної технічної допомоги Луганської ОДА Євген Цимбал.

За словами заступника голови Бахмутської МВА Олександра Марченка, співпраця зі «Сталевою мрією» розпочалася з розроблення концепції відбудови кварталів Бахмуту на площі 87 гектарів для 17 тисяч людей.

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«Потім з'явився проєкт «Сталева мрія. Гоща». Рухаємося зараз в напрямку будівництва кварталу в Рівненській області саме для бахмутян. Це квартал на 3500 осіб: 22 будинки, школа, дитячий садочок, інфраструктура, благоустрій. Все, що потрібно для комфортного життя щасливих людей», — сказав він.

Як відомо, компанія Метінвест Ріната Ахметова розробила концепцію відновлення країни «Сталева мрія», яка передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень — попередньо виготовлених сталевих елементів споруд. Фахівці розробили понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів: каркаса, модуля та платформи. Всі проєкти містять повний пакет документів: кошторис, графіки будівництва, планування та технічні рішення.