Метінвест передав армії 150 000 бронежилетів власного виробництва

Від початку повномасштабної війни у рамках ініціативи акціонера «Сталевий фронт» на підприємствах Групи Метінвест виготовлено і передається військовим 150 тисяч бронежилетів. Це кожен десятий бронежилет, який захищає військових, заявили у компанії.

«З 24 лютого у всіх нас одна мета – зробити все, щоб Україна вистояла та перемогла у війні. Кожен бронежилет, зроблений на наших заводах, захищає українських воїнів і наближає цю перемогу. Це наш Сталевий Фронт. І я дякую всім працівникам Метінвесту, які щодня віддають усі сили заради нашої спільної перемоги. Ми виготовили 150 тисяч бронежилетів, вони вже зберегли тисячі життів наших військових, рятувальників, медиків, комунальників. Ми не плануємо зупинятися та далі робитимемо все, щоби наблизити перемогу України. І ми обов’язково переможемо» - прокоментував передачу бронежилетів Рінат Ахметов.

Бронежилети зі спецсталі, яку виробляє Метінвест, безплатно передають бійцям Національної гвардії, силам ТРО та низці підрозділів ЗСУ, які боронять незалежність країни на передовій. Також захист почали передавати працівникам комунальних служб, аварійним бригадам і фахівцям ДСНС, які ліквідовують наслідки ворожих обстрілів у прифронтових містах.

Потужності Метінвесту дозволяють щотижня виготовляти до 20 тонн бронесталі. У компані зазначають, що для організації внутрішнього виробництва в таких обсягах довелося шукати альтернативу бронесталі Азовсталі й везти прокат з-за кордону. Для цього Метінвест-СМЦ налагодив постачання відповідного металу з Європи й Туреччини та передав його виробникам броні. Ще навесні загальний обсяг імпортної сталі за контрактами склав понад 600 тонн.

Спецсталь Метінвесту також підходить для захисту техніки – фронтових автівок, машин постачання, швидких, евакуаційного транспорту тощо. Зараз на складах Метінвест є достатня кількість пластин спецпризначення, щоб за запитами надавати метал для посилення кулестійкості машин, що працюють у гарячих точках.

Загалом з початку повномасштабної війни бізнеси Ріната Ахметова направили на допомогу Україні у війні з Росією 3 млрд грн