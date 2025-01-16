Метінвест Політехника долучився до проекту «Школа відновлення громад», спрямований на відбудову українських міст після війни

Технічний університет «Метінвест Політехніка» став освітнім партнером глобального проєкту «Школа відновлення громад»: в його рамках будуть готувати професійні кадри для відновлення країни.

Викладачі та науковці університету вже розробляють навчальні модулі для 25 команд з різних регіонів України, допомагаючи громадам долати виклики післявоєнної відбудови.

Модулі для підвищення кваліфікації муніципальних менеджерів виш розробляє, орієнтуючись на практичні аспекти відновлення: аналіз даних для планування, управління проєктами, підготовка грантових заявок та робота з посттравматичним населенням. Завдяки сучасним методикам, учасники та учасниці отримають не тільки теоретичні знання, але й практичні інструменти для реалізації відновлювальних проєктів. Навчальна програма поєднує онлайн-лекції, офлайн-зустрічі, форуми, воркшопи та стаді-тури. Після завершення програми учасники отримають сертифікати, а найуспішніші зможуть продовжити навчання в провідних українських університетах.

«Ми вважаємо своїм обов’язком сприяти підготовці професійних кадрів, здатних відновлювати громади та будувати нове майбутнє. Участь у проєкті «Школа відновлення громад» – це наш внесок у відродження та розвиток України. Ми забезпечуємо учасників не лише знаннями, а й практичними рішеннями, які допоможуть трансформувати країну після перемоги», - зауважив ректор Метінвест Політехніки Олександр Поважний.

Створення «Школи відновлення громад» ініціювали Асоціація міст України та громадська організація «Маріуполь.Реборн». Виникла ідея як відповідь на запити громад, які вже розпочали відбудовуватись або активно працюють над розробкою стратегії відновлення, адже серед основних викликів – дефіцит професійних кадрів і експертних знань. Тому експерти команди Mariupol Reborn діляться експертизою з планування відновлення, готують кваліфікованих спеціалістів та розробляють ефективні стратегії.

Реалізується проект за підтримки Уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development і Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine), у партнерстві з Групою Метінвест та найбільшою інвестиційною групою України – SCM. Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM та членкиня наглядової ради ГО «Маріуполь Реборн», наголосила: роль бізнесу у проєкті «Школа відновлення громад» — не лише у фінансовій підтримці.

«Ми ділимося своїми успішними прикладними кейсами, зокрема через залучення Метінвест Політехніки. Це практичний досвід підготовки фахівців, який показує реальні результати. Програми Метінвест Політехніки акумулюють весь навчальний досвід, даючи реальні знання. Тож ми сподіваємося, що це буде корисно кожній українській громаді, – зауважила Наталя Ємченко.

«Ми можемо переймати успішні кейси відбудови в інших країнах, але відроджувати постраждалі від війни території доведеться саме нам, українцям. Тому ми створюємо можливість вчитися у кращих, аби збудувати сильні громади», – зазначив голова Секції Асоціації міст України з питань розвитку деокупованих та тимчасово окупованих громад, мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Як відомо, компанія Метінвест Ахметова інвестувала майже 600 мільйонів у розвиток освіти — це найбільша сума інвестицій серед приватних компаній. Наразі виш «Метінвест Політехніка» випускає бакалаврів, магістрів, і має власну аспірантуру: у ній навчають не лише металургів, гірників, а й програмістів та бізнес‐аналітиків – загалом 34 освітні програми. З 2022 року студентами навчального закладу стали понад 1000 людей. Пари проводять як офлайн, так і онлайн.