Метінвест Політехніка оголосила про додатковий набір студентів-інженерів

Університет Метінвест Політехніка з 1 вересня розпочав додатковий набір студентів на бакалаврат та магістратуру. Особливу увагу заклад приділяє ветеранам, які можуть пройти вступну співбесіду в онлайн-форматі за спрощеною процедурою.

Метінвест Політехніка оголосила про додатковий набір студентів-інженерів

Університет пропонує ліцензовані освітні програми у сферах металургії, гірництва, ІТ, електроенергетики, охорони праці, бізнес-аналітики та управління модернізацією металургійної галузі. Всі програми проходять державну акредитацію та сертифікацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Освітній процес поєднує онлайн-лекції з практичним навчанням на виробництві. Студенти отримують реальний досвід на майданчиках підприємств Групи Метінвест, а найкращі з них – можливість міжнародного стажування, зокрема на заводі Promet Steel у Болгарії або на підприємствах партнерів, таких як Danieli (Італія).

«Цього року ще можна вступити за додатковим набором і одразу поєднувати навчання з практикою на виробництві», – повідомили у приймальній комісії. За їхніми словами, ветерани та абітурієнти з регіонів, де тривають бойові дії, мають пільгові умови вступу, а найкращі студенти можуть розраховувати на стипендії та мотиваційні програми.

Крім контрактної форми навчання, доступна програма цільової підготовки за кошти компанії Метінвест, а також державна ваучерна програма для дорослих, яка дає можливість здобути другу освіту або пройти перекваліфікацію безкоштовно.

В університеті також зазначають, що підтримують вступниць-жінок, які обирають технічні спеціальності, та створюють інклюзивне середовище без бар’єрів.

За додатковою інформацією щодо вступу можна звертатися до приймальної комісії Метінвест Політехніки за телефонами +38 (095) 070-06-37, +38 (067) 760-49-71 або на електронну пошту pk@mipolytech.education

