Метінвест Політехніка — це ключ до майбутньої відбудови України — топменеджер Тетяна Петрук

Освітній проєкт Метінвест Політехніка є стратегічною відповіддю на кадровий дефіцит у промисловості та відіграє ключову роль у відбудові економіки України.

Метінвест Політехніка — це ключ до майбутньої відбудови України — топменеджер Тетяна Петрук

Про це заявила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук під час публічного інтерв’ю на Forbes University у Києві.

«Метінвест Політехніка — не просто виш, а стратегічний актив компанії. Наші випускники вже зараз проходять стажування за кордоном, беруть участь у реальних виробничих проєктах і готуються до майбутніх викликів: диджиталізації, декарбонізації та екологізації», — зазначила Петрук.

За її словами, університет покликаний розвивати інженерну еліту України та формувати нове покоління фахівців, які зможуть реалізовувати масштабні проєкти з відновлення промисловості.

Петрук наголосила, що вже сьогодні на підприємствах Метінвесту відкрито понад 4 тис. вакансій, які компанія готова заповнювати випускниками як власного вишу, так і державних університетів.

