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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Метінвест Політехніка випустив нове покоління інженерів для відновлення промисловості України

Перший український недержавний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка випустив 124 магістри. Випускники обрали металургію, гірництво, автоматизацію, комп’ютерні науки, бізнес-процеси та операційну ефективність, безпеку праці, охорону довкілля та проєктне управління змінами у гірничо-металургійному комплексі.

Метінвест Політехніка випустив нове покоління інженерів для відновлення промисловості України

Усі освітні програми акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Випуск студентів пройшов у Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі. Серед цьогорічних магістрів — чимало співробітників «Каметсталі», криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів, «Запоріжсталі», Метінвест Діджиталу, Запорізького ливарно-механічного заводу, «Запоріжвогнетриву», Метінвест Бізнес Сервісу та Метінвест Січсталі.

Майже третина випускників стали відмінниками, а 26 студентів отримали дипломи з відзнакою. Кожен із них пройшов понад 2700 годин навчання, серед яких — більш ніж 290 лекцій і 450 практичних занять. Навчання адаптували до сучасних реалій: гнучкий графік дав змогу поєднувати роботу з освітою. Значну частину практики студенти проходили на підприємствах Групи Метінвест, де одразу застосовували нові знання у реальних виробничих умовах. Цей досвід уже зараз допомагає їм розвиватися в обраній професії та будувати кар’єру в гірничо-металургійній галузі.

Випускник Юрій Щека працює провідним інженером з буровибухових робіт техвідділу Ганнівського кар’єра на Північному ГЗК. Здобуті знання він планує застосовувати у роботі.

«Ми навчаємося протягом усього життя, і розвиватися треба постійно. Це моя друга вища освіта: знову обрав гірництво, бо хотів поглибити знання у галузі, в якій працюю. Моя дипломна робота присвячена зменшенню питомих витрат на вибухову речовину. Взагалі в мене чудові враження від навчання. Воно точно під силу кожному, навіть тим, у кого сім’я і робота, – створено всі умови», — каже він.

Метінвест Політехніка надає нові широкі можливості для молоді, використовує сучасні цифрові системи та платформи в навчанні. Університет заснувала компанія Метінвест Ріната Ахметова у червні 2020 року. У 2022 році пройшов перший набір студентів до вишу, а у 2024 році — випуск перших 143 магістрів. В університеті навчаються люди, які обрали технічні спеціальності, що мають високий попит на ринку праці. Найкращим студентам Група Метінвест гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації.

Наразі у виші триває четверта вступна кампанія: набір йде на освітні програми для майбутніх бакалаврів, магістрів, а також до аспірантури.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
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