Метінвест повідомляє про офіційні джерела інформації щодо роботи компанії

Група Метінвест повідомляє, де можна отримати офіційну інформацію про роботу компанії.

Окрім новин на офіційному сайті Групи Метінвест, спеціально створений лонгрід-агрегатор на медіапорталі Метінвест Медіа щодня інформує про ситуацію в Україні та на підприємствах Групи Метінвест.

Тут можна отримати інформацію про стан справ на підприємствах та гуманітарну допомогу. На порталі публікуються актуальні новини Фонду Ріната Ахметова, надаються поради щодо надання першої медичної допомоги, а також зібрані контакти для отримання офіційної інформації про події у містах та країні.

Уся інформація оперативно публікується у телеграм-каналі: t.me/metinvest

Новини англійською мовою публікуються на офіційних каналах Метінвесту в соцмережах:

https://twitter.com/Metinvest_Group

https://www.linkedin.com/company/metinvest

Також дізнатися найважливіші новини про компанію можна на інших майданчиках:

https://www.facebook.com/metinvest

https://www.instagram.com/metinvest/

https://www.youtube.com/Metinvestholding

https://twitter.com/metinvest

Основні події в регіонах

У Кривому Розі:

Facebook: Метінвест Кривий Ріг

Instagram: Метінвест Кривий Ріг

У Маріуполі:

Facebook: Метінвест Маріуполь

Instagram: Метінвест Маріуполь

У Запоріжжі:

Facebook: Запоріжсталь

Instagram: Запоріжсталь

У Покровську:

Facebook: Метінвест Покровськ

Instagram: Метінвест Покровськвугілля

У Кам'янському:

Каметсталь

В Авдіївці:

Facebook: Метінвест Авдіївка