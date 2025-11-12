ТСН у соціальних мережах

Метінвест створює умови для повернення української молоді з-за кордону

Понад 20 українських студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах Великої Британії, пройшли стажування на активах Метінвесту за кордоном і в Україні в межах програми Steel Force.

Метінвест створює умови для повернення української молоді з-за кордону

Її мета - підтримати українську молодь, дати їй можливість реалізуватися в міжнародній компанії, та залучити до майбутньої відбудови України.  

Програма стартувала на початку року й викликала великий інтерес серед студентів - компанія отримала майже 90 заявок від молоді. У пілотному етапі взяли участь студенти 16 британських університетів, які пройшли відбір і працювали в командах над реальними бізнес-кейсами компанії під керівництвом менторів - менеджерів Метінвесту.

Після фінального захисту проєктів 23 учасники отримали можливість пройти оплачуване стажування в країнах присутності компанії - Великій Британії, Швейцарії, Болгарії, Нідерландах, Італії та Польщі. Частина студентів повернулася в Україну, щоб пройти практику у київських офісах компанії.

Молодь стажувалася за індивідуальними програмами у сферах фінансів, інвестицій, інжинірингу, HR і продажів. Протягом трьох місяців учасники отримували практичний досвід, знайомилися з корпоративною культурою, брали участь у проєктах і ініціативах компанії.

«Інвестиції в молодь це інвестиції в майбутнє Метінвесту, української промисловості та країни. Ми створюємо гідні умови для повернення молодих українців додому та їхньої професійної реалізації. Такі програми, як Steel Force, допомагають зробити перші кроки в кар’єрі та здобути цінний досвід», - зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

