Метінвест запустив програму "магічного" оздоровлення для дітей співробітників-військових і ветеранів

Метінвест Ріната Ахметова запустив програму для оздоровлення для співробітників-військовослужбовців і ветеранів. Відпочинок, включно з трансфером, для всіх дітей безоплатний.

До табору «Hogwarts» із мережі «Super Camp» у Карпатах поїдуть діти з родин співробітників-захисників, що загинули під час служби, потрапили до полону, зникли безвісти, та дітей ветеранів, що після демобілізації повернулися на підприємства компанії.

Партнером Метінвесту в цьому проєкті виступає благодійна організація «Українська фундація «Мрія», заснована Юлією Паєвською (Тайрою). Фонд приділяє значну увагу питанням оздоровлення та психологічного розвантаження дітей, які переживають стрес війни.

У таборі на дітей чекають різноманітні спортивні й водні розваги, майстер-класи й саморозвиток, екскурсії та походи, медична й психологічна підтримка. І, звісно, чарівні дійства та магічні дисципліни.

Перші 30 дітей із Запоріжжя вже поїхали на оздоровлення. Друга група з 50 дітей вирушить на відпочинок наприкінці липня, а решта 20 дітей — у середині серпня. Кожен заїзд триватиме 10 днів.

«Ми продовжуємо опікуватися дітьми й підтримувати родини захисників і захисниць, які загинули, захищаючи наше майбутнє, а також ветеранів, що стали до роботи на підприємствах Метінвесту. Упевнена, що Карпати стануть місцем сили та відновлення для дітей, які пережили важкі втрати. А пригоди та казкова атмосфера допоможуть подолати стрес і відчути життя по-новому», — каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Програму реалізує гуманітарна ініціатива Групи Метінвест «Рятуємо життя», яку компанія створила у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну.

Від початку повномасштабної війни проєкт допоміг понад півмільйону людей. Українці отримали 4 200 тонн продуктів і засобів гігієни, а лікарні — медикаменти та обладнання на 9,5 млн грн.

Серед основних напрямів роботи «Рятуємо життя» — протезування та реабілітація військових та мирних жителів, а також психологічне відновлення жінок і дітей. Від початку повномасштабної війни психологічну реабілітацію за сприяння ініціативи пройшли майже 1 200 жінок і дітей.