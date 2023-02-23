METRO Україна направила ЗСУ та переселенцям понад 40 млн грн за рік війни

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія METRO Україна спрямовує зусилля на підтримку військових, медичних добровольчих батальйонів, військових шпиталів, цивільних українців на деокупованих та близьких до лінії фронту територіях, а також благодійних організацій, які допомагають переселенцям по всій Україні.

Так, протягом року команда METRO Україна допомогла:

227 військовим частинам і підрозділам Територіальної Оборони

197 благодійним організаціям

34 лікарням

15 притулкам для тварин

Компанія передала:

613 т продовольчих товарів

65 т засобів індивідуальної гігієни та побутової хімії

34 т непродовольчих товарів

METRO Україна оперативно передає допомогу в міста, які найбільш страждають від війни. Наприклад, компанія передала продуктові набори та засоби гігієни до Дніпра після ракетних ударів та до Харкова, а допомога звільненим херсонцям здійснювалась у вигляді постачання продуктових наборів для містян через координаційний штаб. Ключовим напрямом в надані гуманітарної допомоги від компанії є забезпечення військових у найгарячіших точках фронту.

За підтримки METRO Україна разом з партнерами було облаштовано 20 укриттів в школах шести регіонів України. Також компанія вірить у необхідність синергії бізнесу і охоче підтримує соціальні ініціативи своїх ХоРеКа-клієнтів.

«Особливі часи потребують особливих дій і суспільної згуртованості. Ми змогли обʼєднатись навколо спільної мети і робимо все для перемоги. Компанія METRO Україна працює, щоб наблизити нашу перемогу і задля майбутнього України та активно здійснює свою гуманітарну місію – щодня ми віддаємо сотні одиниць товару на підтримку Збройних Сил України, Територіальної Оборони, лікарень, благодійних фондів та громадських організацій», – коментує Олена Вдовиченко, генеральна директорка METRO Україна.

METRO Україна вийшла на український ринок у 2003 році. Наразі компанія управляє 23-ма класичними центрами оптової торгівлі METRO Cash & Carry у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, Маріуполі та Житомирі; та 3-ма магазинами смарт-формату у Тернополі, Луцьку та Чернігові. За понад 19 років діяльності в Україні METRO Cash & Carry інвестувала в національну економіку понад 600 млн. євро. Обсяг продажів компанії METRO Україна за 2021/2022 фінансовий рік (жовтень 2021 р. – вересень 2022 р.) склав 730 млн. євро. METRO Україна входить до складу METRO. Більше інформації: www.metro.ua

METRO – це провідна міжнародна торговельна оптова компанія, що спеціалізується на обслуговуванні готелів, ресторанів та служб кейтерингу (HoReCa), а також приватних підприємців – власників закладів роздрібної торгівлі. Обслуговуючи понад 17 млн клієнтів у світі, компанія забезпечує їх якісними товарами як безпосередньо у великих торговельних центрах, так і онлайн, з професійною доставкою. Окрім цього, METRO допомагає своїм клієнтам розвивати бізнес та підвищувати конкурентоздатність, пропонуючи їм сучасні digital-інструменти, покликані розвивати та вдосконалювати сферу гостинності у кожній країні присутності компанії. У той же час METRO MARKETS — це міжнародний онлайн-ринок для професійних клієнтів, який постійно зростає та розширюється з 2019 року. Сталий розвиток є одним із ключових факторів успішного бізнесу METRO: протягом багатьох років компанія входить до різних індексів і рейтингів сталого розвитку, зокрема FTSE4Good, MSCI, CDP та індексу стійкості Dow Jones. Компанія представлена у понад 30 країнах та надає робочі місця понад 93 тисячам працівників. Обсяг продажів METRO у 2021/22 фінансовому році склав 29,8 млрд. євро. Більше інформації: www.metroag.de