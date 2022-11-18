METRO Україна стала продуктовим партнером благодійного аукціону-вечері «Воєнний Мішлен» у Чернігові

Чернігів, 14 листопада, 2022 р. – Компанія METROУкраїна підтримала благодійний аукціон «Воєнний Мішлен» у м. Чернігів, який було організовано рестораном Riverside та командою Bocuse d'OrUkraine спільно з волонтерським штабом SaveUkraine Team на підтримку військових частин, які підпорядковані ОК «ПІВНІЧ».

Гості заходу мали змогу скуштувати 5 страв української кухні в авторському виконанні шеф-кухарів Вячеслава Попкова та Артема Блаута. Інгредієнти для приготування страв надала компанія METRO Україна з власного асортименту.

За результатами заходу вдалося зібрати понад 250 тис. грн. для придбання 2 дронів Mavic 3 для військового підрозділу, який захищає зараз Україну на передовій.

Цей захід став черговим чудовим прикладом ефективної взаємодії та об’єднання бізнесу заради перемоги.

Інформаційна довідка:

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» вийшла на український ринок у 2003 році. Наразі компанія управляє 23-ма класичними центрами оптової торгівлі METRO Cash & Carry у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, Маріуполі та Житомирі; та 3-ма магазинами оптової торгівлі «Бери Вези» у Тернополі, Луцьку та Чернігові. За понад 16 років діяльності в Україні METRO Cash & Carry інвестувала в національну економіку понад 600 млн. євро. Обсяг продажів компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» за 2018/2019 фінансовий рік (жовтень 2018 р. – вересень 2019 р.) склав 627 млн. євро. «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» входить до складу METRO. Більше інформації: www.metro.ua

METRO – це провідна міжнародна торговельна оптова компанія, що спеціалізується на обслуговуванні готелів, ресторанів та служб кейтерингу (HoReCa), а також приватних підприємців – власників закладів роздрібної торгівлі. Обслуговуючи понад 16 млн. клієнтів у світі, компанія забезпечує їх якісними товарами як безпосередньо у великих торговельних центрах, так і онлайн, з професійною доставкою. Окрім цього, METRO допомагає своїм клієнтам розвивати бізнес та підвищувати конкурентоздатність, пропонуючи їм сучасні digital-інструменти, покликані розвивати та вдосконалювати сферу гостинності у кожній країні присутності компанії. Сталий розвиток є одним із ключових факторів успішного бізнесу METRO, про що свідчить статус лідера галузі згідно з Європейським індексом сталого розвитку Dow Jones Sustainability Index 2019. Компанія представлена у 34 країнах та надає робочі місця понад 100 тисячам працівників. Обсяг продажів METRO у 2018/2019 фінансовому році склав 27,1 млрд. євро. У жовтні 2019 року METRO AG заключила угоду щодо продажу мажоритарного пакету акцій свого бізнесу у Китаї. У вересні 2018 року компанія розпочала процес продажу роздрібної мережі Real, що налічує понад 34 тисячі працівників. Більше інформації: www.metroag.d