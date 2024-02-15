"Мету удару досягнуто": у Міноборони РФ похвалилися масованою атакою по Україні

У Росії похвалилися, що "усі об'єкти вражені, мету удару досягнуто".

У Міністерстві країни-агресорки цинічно прокоментувало сьогоднішню масовану атаку по Україні, яка забрала життя цивільних.

Про це пишуть пропагандисти із посилання на заяву Міноборони РФ.

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Там похвалилися, що "усі об'єкти вражені, мету удару досягнуто".

"Російські військові вранці завдали удару високоточною зброєю по підприємствах ВПК України, які здійснювали ремонт та виробництво авіадвигунів, радіообладнання, мінометних боєприпасів", - йдеться у повідомленні оборонного відомства РФ.

Нагадаємо, під ранок 15 лютого Росія атакувала Україну. Вибухи лунали у Києві, Львові, Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині. Що відомо про наслідки та поранених - читайте ТУТ.