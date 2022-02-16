"Межигір'я" мають намір перетворити на пам’ятку садово-паркового мистецтва - доручення Кабміну

Відповідні служби та відомства вивчатимуть таку можливість, враховуючи відкриті кримінальні провадження.

На території колишньої урядової резиденції "Межигір'я", яку незаконно привласнив президент-утікач Віктор Янукович та його син Олександр, планують створити пам’ятку садово-паркового мистецтва.

Про це повідомили у середу, 16 лютого, у пресслужбі уряду.

Під час засідання Кабінету міністрів відповідним службам та відомствам було дано доручення провести нараду, на якій обговорити можливість створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва на території урядової резиденції “Межигір’я”.

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Зокрема, фахівці повинні підготувати інформацію щодо правового статусу будівель, споруд та земельних ділянок на території “Межигір’я та вивчити можливість створення парку-пам’ятки, враховуючи відкриті щодо цього об’єкту кримінальні провадження.

У Кабміні нагадали, що резиденція “Межигір’я” раніше використовувалась для офіційних зустрічей і належала до сфери відання Державного управління справами.

Наразі “Межигір’я” передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, у грудні 2021 року детективи НАБУ завершили розслідування за підозрою колишнього президента України Віктора Януковича та його сина у заволодінні резиденцією “Межигір'я” шляхом зловживання службовим становищем.

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