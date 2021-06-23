МФЖ закликала Україну знайти вбивць журналіста Вадима Комарова

У Міжнародній федерації журналістів побоюються, аби винні у злочині не уникли відповідальності.

Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) закликала українську владу продовжувати пошук вбивць журналіста Вадима Комарова, який загинув в Черкасах у 2019 році.

Про це йдеться на сайті федерації.

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Підставою для такої заяви став публічний звіт керівника Черкаської обласної прокуратури Олександра Вороніна і заступника начальника Нацполіції Черкаської області, начальника слідчого управління ГУНП Євгена Рогачова напередодні другої річниці від дня смерті журналіста.

Вони розповіли, що за ці 2 роки було проведено понад 1700 допитів та понад 200 розслідувань. Проаналізовано дані сотень камер та понад 1000 телефонних дзвінків. Розслідування ще триває.

"Ми вітаємо той факт, що правоохоронці провели великий обсяг робіт із розслідування та продовжують працювати над цією справою. Водночас, ми занепокоєні тим, що винуватців досі не встановлено. Влада повинна забезпечити продовження активного розслідування цієї справи аби не допустити безкарності", — заявив генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ентоні Беланжер.

Своєю чергою президент Національної спілки журналістів Сергій Томіленко зазначив, що в Україні досі фіксують високий рівень агресії проти журналістів.

"За останні роки НСЖУ зуміла об’єднати зусилля міністра внутрішніх справ, генерального прокурора та керівника Нацполіції, щоб зробити журналістську професію в Україні більш безпечною", — сказав він.

Нагадаємо, що 4 травня 2019 року у Черкасах невідомий проломив череп місцевому журналісту-розслідувачу Вадиму Комарову. До лікарні його привезли з відкритою черепно-мозковою травмою і одразу зробили операцію. Понад місяць стан Комарова був тяжкий, він так і не прийшов до тями. 20 червня 2019 року він помер.

Після смерті журналіста поліцейські перекваліфікували справу на умисне вбивство і опублікували фоторобот та кадри із камер спостереження, які зафіксували ймовірного нападника.

Помер журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили у Черкасах

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