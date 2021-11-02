МГЗ воює з потерпілими від його відходів – червоного шламу, що викликає рак – ЗМІ

МГЗ воює з потерпілими від його відходів – червоного шламу, що викликає рак – ЗМІ

У Миколаєві вже майже рік тривають судові розгляди між місцевими мешканцями та глиноземним заводом.

У Миколаївській області поліцейські чинять тиск на членів організації "Стоп шлам", які борються проти Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), діяльність якого призводить до зростання онкологічних захворювань та смертності серед населення регіону.

За інформацією ЗМІ, Заводський районний суд Миколаєва ухвалив рішення задовольнити позов потерпілих та виплатити їм компенсацію. Проте завод розпочав атаку на людей, подавши заяву до поліції про те, що позов "Стоп шлам" до суду – це нібито шахрайство.

Поліцейські відреагували на заяву та почали ходити до потерпілих додому, викликати їх на допити та вимагати відмовитися від участі у позові, погрожуючи штрафами та навіть в'язницею. Через переслідування потерпілих Державне бюро розслідувань порушило справу проти поліції. І навіть незважаючи на реакцію ДБР, спроби тиснути на членів організації "Стоп шлам" продовжуються досі.

Нагадаємо, у Миколаєві вже майже рік тривають судові розгляди між місцевими мешканцями та глиноземним заводом. Люди намагаються відстояти своє право дихати повітрям без домішки хімічних елементів, які перебувають у відходах виробництва МГЗ – червоному шламі. Заводський районний суд Миколаєва ухвалив рішення задовольнити позов потерпілих та виплатити їм компенсацію. А у вересні 2021 року Миколаївський апеляційний суд розпочав розгляд "справи МГЗ", оскільки керівництво заводу не погодилося виплачувати компенсацію потерпілим.

Через викиди червоного шламу до 2019 року в районах, що прилягають до шламосховищ, різко зросла смертність від раку. Так, у Вітівському районі протягом 2011-19 років кількість померлих від раку ротоглотки збільшилася більш ніж утричі, кількість померлих від захворювань ротової порожнини збільшилась на 259%. Загалом за кількістю смертей від раку в районі шламосховищ МГЗ за 2011-19 роки побільшало на 38,6%.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання