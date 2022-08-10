"Ми бачимо точкові удари": військовий експерт припустив, чим могли поцілити в аеродром окупантів у Криму

Про це свідчить характер пошкоджень.

Таку думку в ефірі ТСН висловив військовий експерт Сергій Грабський.

"Якщо говорити про характер пошкоджень, той об'єм ушкоджень - це безумовно можуть бути лише ракети. Тому що говорити про диверсійні дії неправильно, бо сам вибух був би не такий і не в такій кількості. Тут ми бачимо точкові удари ракетами. І знову ж таки те, що спалені автомобілі, пошкодженні прилеглі будинки, говорить саме про застосування ракет. Швидше за все, це були ракети, які використовуються для подавлення систем радіолокації. І можна припустити, що це ті самі ракети, про які згадували за кілька днів до вибуху в американських джерелах, так звані, антирадарні ракети", - сказав Грабський.

Нагадаємо, що аеродром окупантів у Новофедорівці в Криму могли поцілити двома видами зброї. Об'єкт могли вивести з ладу комплексом Harpoon чи ATACMS. Таке припущення в ефірі "Фейгін Live" зробив військовий експерт Олег Жданов.

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