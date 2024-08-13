“Росія передислоковує свої війська з Калінінграда до Курська” – міністр оборони Литви

Український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом. Ключові теми нашої розмови – розвиток оборонно-промислового комплексу та першочергові оборонні потреби України.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

“Ми вдячні Литві за підтримку від перших днів повномасштабного російського вторгнення. І сподіваємося, що ви будете з нами до її завершення і нашої перемоги. Для нас це дуже важливо”, – підсумував Зеленський.

Також він подякував за підтримку на шляху України до ЄС і НАТО.

Міністр високо оцінив дії України на північному кордні. Він вважає, що наступний крок – дозвіл застосовувати далекобійні засоби для ураження цілей на ворожій території.

“Росіяни передислоковують свої війська з Калінінграда до Курська. Я кажу литовському народу: “Подивіться, як українці за вас борються”. Ми навіть називаємо це “демілітаризацією Калінінграда”, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових і вашим рішенням”, – зазначив він.

Нагадаємо, Литва оголосила про передавання Україні чергової партії безпілотників. Міністр оборони країни Андріс Спрудс повідомив, що українські сили отримають 500 дронів латвійського виробництва. Ці безпілотники забезпечать підтримку українським військовим у різних бойових завданнях.

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