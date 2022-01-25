"Ми бачимо зростання агресії": США впевнені, що Росія може "напасти на Україну в будь-який момент"

"Ми бачимо зростання агресії": США впевнені, що Росія може "напасти на Україну в будь-який момент"

США вважають загрозу вторгнення Росії до України цілком реальною.

У Білому домі впевнені в агресивних діях Росії щодо України, тому там вважають, що РФ може вдатися до широкомасштабного вторгнення на територію України у будь-який момент.

Про це під час брифінгу 25 січня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

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"Ніхто не може проникнути у думки президента Путіна чи російського керівництва. Те, що ми бачили, – це ціла низка приготувань, зокрема 100 тисяч військових на кордоні", – сказала вона.

Вона підкреслила, що США продовжують шукати дипломатичні шляхи вирішення для зменшення військовоїї напруги навколо українських кордонів. Також вона зауважила: "Ми бачимо зростання агресивних дій (Росії - ред).

Слід зазначити, 25 січня до аеропорту "Бориспіль" прибув військовий вантаж із сучасним обладнанням і боєприпасами для підтримки Збройних Сил України у зусиллях із захисту суверенітету й територіальної цілісності країни. Чергова партія є частиною нової військової допомоги, яку США направляють Україні.

Тим часом американський президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не збираються направляти своїх військових до України. Натомість очільник Білого дому повідомив, що він не виключає запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі захоплення територій України.

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