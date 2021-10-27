"Ми біля моргу, де лежить мій тато": у Харкові донька загиблого у ДТП чоловіка попросила про допомогу (відео)

"Ми біля моргу, де лежить мій тато": у Харкові донька загиблого у ДТП чоловіка попросила про допомогу (відео)

За її словами, сьогодні у сім'ї планувалася радісна подія.

Донька чоловіка, який загинув у жахливій аварії у Харкові, записала відеозвернення та попросила допомоги.

Ролик згодом опублікували кілька телеграм-каналів.

За словами жінки, сьогодні, 27 жовтня, в їхній родині планувалася радісна подія, на яку найбільше чекав саме 58-річний чоловік.

"Зараз ми з братом знаходимося біля моргу, де лежить мій тато. Мій тато лежить тут тільки тому, що 16-річний хлопець вирішив прокотити своїх друзів. 16-річний хлопець, який відчуває свою безкарність. Ми шукаємо досвідченого адвоката, який зможе бути з нами у цій ситуації. А також у пошуках людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП та затримували його. Прошу вас, з'явиться. Не треба боятися. Це не страшно. Страшно жити з тим, чого ви не зробите зараз", — сказала дочка загиблого чоловіка.

Зазначимо, що внаслідок ДТП на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської загинув один чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Винуватець аварії — 16-річний хлопець, якого у соцмережах називають "мажором". Раніше він уже привертав увагу поліції тим, що розстріляв із пневматичного пістолета двох людей. За скоєння ДТП йому загрожує до восьми років ув'язнення.

У Харкові внаслідок масштабного ДТП загинуло три людини | Новини України

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