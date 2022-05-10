"Ми близько": в захопленому селищі на Харківщині підпільники привітали окупантів з 9 Травня (фото)

"Ми близько": в захопленому селищі на Харківщині підпільники привітали окупантів з 9 Травня (фото)

Українці на тимчасово окупованих територіях продовжують чинити спротив російським агресорам.

У селищі Великий Бурлук Харківської області, яке тимчасово захоплене, розклеїли листівки, адресовані загарбникам Російської Федерації.

Про це повідомляють Сили тероборони Збройних сил України.

Листівки мають такий напис: "Російський окупант! Ми близько і вже працюємо по кожному з вас. Вас всіх чекає смерть".

Зверненнями до російських окупантів вже зацікавилася Федеральна служба безпеки. Вони шукають українців-підпільників. "9 травня орки очікували побачити великі святкування "дня побєди", а отримали акцію в тилу на окупованій ними території", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупанти шукають "диверсантів", що підірвали залізничний мостовий перехід біля Якимівки на Запоріжжі. "Диверсантів" шукали у приватних будинках, на підприємствах моторного заводу тощо

Читайте також: