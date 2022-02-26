Зеленський попередив про дуже тяжку ніч та закликав палити техніку ворога: головні заяви президента

Зеленський попередив про важку ніч 26 лютого.
Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до співгромадян, в якому повідомив про загальну ситуацію на фронтах.
Відповідне звернення про підсумки з оборони нашої України від ворога опублікували на офіційній сторінці голови держави у Telegram.
"Сьогодні був тяжкий, але смілий день. Ми боремося за свою державу на всіх фронтах: на півдні, сході, півночі та у багатьох містах нашої прекрасної країни", - розпочав виступ український президент.
Дипломатичний фронт
Володимир Зеленський протягом 25 лютого провів розмови з президентом Франції Еммануелем Франції, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, очільницею Єврокомцісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про важку ніч 26 лютого
Зеленський у зверненні попередив, що ця ніч буде важча ніж день. Російські війська спробують захопити місто, для цьогго вони застосують усі наявні сили.
"Цієї ночі ворог застосує усі наявні у них сили, щоб зламати наш опір. Підло, жорстко, і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі маємо розуміти, що нас чекає", - сказав він.
Втрати ворога дуже серйозні
За словами українського президента, втрати російської армії є дуже серйозні. "Втрати ворога дуже серйозні: сотні і сотні солдатів, які перейшли наш кордон, які прийшли на нашу землю. Маємо втрати, на жаль, серед наших воїнів. Українці героїчно чинять спротив агресії, тому ворогу доводиться придумувати все більш абсурдні звинувачення, щоб говорити хоча б щось", - зауважив глава української держави і додав, що ці звинувачення є необ'єктивними.
Подякував грузинам за підтримку України
У своєму виступі Зеленський подякував за підтримку, яку висловили грузинські громадяни, не зважаючи на позицію уряду, яка відмовився приєднатися до економічних та фінансових санкцій проти Росії.
"Хочу подякувати доброму прекрасному грузинському народу, який вийшов на вулиці своєї країни і підтримав Україну. Ви справжні друзі, дякую”, - сказав Зеленський.
Звернувся до українців за допомогою
Очільник України закликав співгромадян долучитися до боротьби з ворогом. Він просить закривати спеціальні знаки, які диверсанти залишають на дорогах або будівлях, а також спалюйте ворожу техніку російським військом. "Кожен, хто вже долучився до захисту країни, або може допомогти обороні - зупиняйте ворога всюди , де можете", - сказав він.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.