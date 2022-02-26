Зеленський попередив про дуже тяжку ніч та закликав палити техніку ворога: головні заяви президента

Зеленський попередив про важку ніч 26 лютого.

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до співгромадян, в якому повідомив про загальну ситуацію на фронтах.

Відповідне звернення про підсумки з оборони нашої України від ворога опублікували на офіційній сторінці голови держави у Telegram.

"Сьогодні був тяжкий, але смілий день. Ми боремося за свою державу на всіх фронтах: на півдні, сході, півночі та у багатьох містах нашої прекрасної країни", - розпочав виступ український президент.

Дипломатичний фронт

Володимир Зеленський протягом 25 лютого провів розмови з президентом Франції Еммануелем Франції, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, очільницею Єврокомцісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про важку ніч 26 лютого

Зеленський у зверненні попередив, що ця ніч буде важча ніж день. Російські війська спробують захопити місто, для цьогго вони застосують усі наявні сили.

"Цієї ночі ворог застосує усі наявні у них сили, щоб зламати наш опір. Підло, жорстко, і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі маємо розуміти, що нас чекає", - сказав він.

Втрати ворога дуже серйозні

За словами українського президента, втрати російської армії є дуже серйозні. "Втрати ворога дуже серйозні: сотні і сотні солдатів, які перейшли наш кордон, які прийшли на нашу землю. Маємо втрати, на жаль, серед наших воїнів. Українці героїчно чинять спротив агресії, тому ворогу доводиться придумувати все більш абсурдні звинувачення, щоб говорити хоча б щось", - зауважив глава української держави і додав, що ці звинувачення є необ'єктивними.

Подякував грузинам за підтримку України

У своєму виступі Зеленський подякував за підтримку, яку висловили грузинські громадяни, не зважаючи на позицію уряду, яка відмовився приєднатися до економічних та фінансових санкцій проти Росії.

"Хочу подякувати доброму прекрасному грузинському народу, який вийшов на вулиці своєї країни і підтримав Україну. Ви справжні друзі, дякую”, - сказав Зеленський.

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Звернувся до українців за допомогою

Очільник України закликав співгромадян долучитися до боротьби з ворогом. Він просить закривати спеціальні знаки, які диверсанти залишають на дорогах або будівлях, а також спалюйте ворожу техніку російським військом. "Кожен, хто вже долучився до захисту країни, або може допомогти обороні - зупиняйте ворога всюди , де можете", - сказав він.