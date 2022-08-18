"Ми будемо битися з вами навіть у космосі": Притула розповів, куди пішли зібрані кошти на "народні байрактари"

Українці за лічені дні зібрали кошти на чотири "народних байрактари", які дісталися ЗСУ абсолютно безкоштовно. Тож куди пішли ці гроші - розповів ініціатор масштабного збору Сергій Притула.

Так, за 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю "Байрактарів", благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник. Він надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії "Eceye" більше ніж на рік, що дозволить військовим планувати оперативні операції.

Про це Притула розповів на своєму YouTube-каналі.

"Українці, ви космос! Ми купили супутник", - заявив Притула.

За його словами, супутник дає Україні доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я супутників компанії "Eceye".

"Цей доступ ми викупили більш, ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій", - наголосив Притула.

Очільник благодійного фонду подякував міністру оборони Олексію Резнікову за співпрацю і привітав керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова з новою "зброєю" проти окупантів в арсеналі.

"Я не знаю таких випадків у історії, коли народ – від старого до малого – скинувся грошима і купив для своєї держави супутник", - зазначив Притула.

Нагадаємо, український ведучий та волонтер Сергій Притула 22 червня оголосив про збір коштів на Bayraktar для ЗСУ. Волонтер сподівався, що за сім днів українцям вдасться назбирати 500 млн гривень на три безпілотники. Утім, як зізнався Притула, план перевиконано. Лише за добу вдалося зібрати гроші на два Bayraktar, а за три доби – українці назбирали на чотири.

Згодом виробник безпілотників вирішив безкоштовно передати ЗСУ три БПЛА Bayraktar, на які українці збирали гроші.

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