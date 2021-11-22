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"Ми будемо поруч”: президент Польщі представив унікальне видання поезій Міцкевича українською та кримськотатарською мовами 

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"Ми будемо поруч”: президент Польщі представив унікальне видання поезій Міцкевича українською та кримськотатарською мовами 

ТСН.ua

Переклади "Кримських сонетів" класика польської літератури було видано з нагоди 30-річчя української Незалежності.

У понеділок, 22 листопада, президент Польщі Анджей Дуда опублікував відеоролик, в якому відомі активісти, політики та військовослужбовці читають поезії класика польської літератури Адама Міцкевича українською і кримськотатарською мовами.

У такий спосіб у своєму акаунті в Twitter Дуда представив нове видання “Кримських сонетів”  Міцкевича, яке з’явилося в світ з нагоди 30-річчя Незалежності України.

У відеоролику вірші цитують, зокрема, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, режисер Ахтем Сейтаблаєв, український кобзар Тарас Компаніченко та інші.

Це видання вийшло друком завдяки співпраці канцелярії президента Республіки Польща та Польського інституту у Києві. Поезії Міцкевича у ньому представлено як польською мовою, на якій вони були написані, так і в перекладі українською, кримськотатарською та англійською мовами.

“Цього року Україна святкує 30-ту річницю незалежності. З цієї нагоди під час візиту до Києва я передав "Кримські сонети" Адама Міцкевича в перекладі в перекладі українською та кримськотатарською мовами. Ми є і будемо поруч!” - написав у підписі до відео президент Польщі.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою домовився про обмін візитами.

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