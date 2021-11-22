"Ми будемо поруч”: президент Польщі представив унікальне видання поезій Міцкевича українською та кримськотатарською мовами 

Переклади "Кримських сонетів" класика польської літератури було видано з нагоди 30-річчя української Незалежності.
У понеділок, 22 листопада, президент Польщі Анджей Дуда опублікував відеоролик, в якому відомі активісти, політики та військовослужбовці читають поезії класика польської літератури Адама Міцкевича українською і кримськотатарською мовами.
У такий спосіб у своєму акаунті в Twitter Дуда представив нове видання “Кримських сонетів” Міцкевича, яке з’явилося в світ з нагоди 30-річчя Незалежності України.
У відеоролику вірші цитують, зокрема, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, режисер Ахтем Сейтаблаєв, український кобзар Тарас Компаніченко та інші.
W tym roku Ukraina obchodzi 30. rocznicę niepodległości. Z tej okazji w czasie mojej wizyty w Kijowie przekazałem „Sonety Krymskie” Adama Mickiewicza przetłumaczone na język ukraiński i krymskotatarski.— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 22, 2021
Jesteśmy i będziemy sobie bliscy!
pic.twitter.com/SJZezTXkB6
Це видання вийшло друком завдяки співпраці канцелярії президента Республіки Польща та Польського інституту у Києві. Поезії Міцкевича у ньому представлено як польською мовою, на якій вони були написані, так і в перекладі українською, кримськотатарською та англійською мовами.
“Цього року Україна святкує 30-ту річницю незалежності. З цієї нагоди під час візиту до Києва я передав "Кримські сонети" Адама Міцкевича в перекладі в перекладі українською та кримськотатарською мовами. Ми є і будемо поруч!” - написав у підписі до відео президент Польщі.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою домовився про обмін візитами.
Читайте також: