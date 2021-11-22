"Ми будемо поруч”: президент Польщі представив унікальне видання поезій Міцкевича українською та кримськотатарською мовами

"Ми будемо поруч”: президент Польщі представив унікальне видання поезій Міцкевича українською та кримськотатарською мовами

Переклади "Кримських сонетів" класика польської літератури було видано з нагоди 30-річчя української Незалежності.

У понеділок, 22 листопада, президент Польщі Анджей Дуда опублікував відеоролик, в якому відомі активісти, політики та військовослужбовці читають поезії класика польської літератури Адама Міцкевича українською і кримськотатарською мовами.

У такий спосіб у своєму акаунті в Twitter Дуда представив нове видання “Кримських сонетів” Міцкевича, яке з’явилося в світ з нагоди 30-річчя Незалежності України.

У відеоролику вірші цитують, зокрема, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, режисер Ахтем Сейтаблаєв, український кобзар Тарас Компаніченко та інші.

W tym roku Ukraina obchodzi 30. rocznicę niepodległości. Z tej okazji w czasie mojej wizyty w Kijowie przekazałem „Sonety Krymskie” Adama Mickiewicza przetłumaczone na język ukraiński i krymskotatarski.

Jesteśmy i będziemy sobie bliscy!

pic.twitter.com/SJZezTXkB6 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 22, 2021

Це видання вийшло друком завдяки співпраці канцелярії президента Республіки Польща та Польського інституту у Києві. Поезії Міцкевича у ньому представлено як польською мовою, на якій вони були написані, так і в перекладі українською, кримськотатарською та англійською мовами.

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“Цього року Україна святкує 30-ту річницю незалежності. З цієї нагоди під час візиту до Києва я передав "Кримські сонети" Адама Міцкевича в перекладі в перекладі українською та кримськотатарською мовами. Ми є і будемо поруч!” - написав у підписі до відео президент Польщі.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою домовився про обмін візитами.

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