"Ми будемо програвати і втрачати території": волонтер про втому добровольців та нестачу людей в армії

Насправді похід в ТЦК чи повістка – це не страшно. Це не означає, що ти обов'язково загинеш чи будеш поранений. Багато з цих наративів кидаються сюди росіянами. І це цілеспрямована політика для того, щоб зірвати нам мобілізаційні заходи.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів волонтер та військовослужбовець Роман Сініцин.

"У нас відповідно буде не вистачати людей, і через це ми будемо програвати і втрачати території. Так не можна!", – стверджує він.

Добровольці відверто втомилися

За словами Сініцина, в армії є купа професій, які пов'язані не з бойовими діями, а з обслуговуванням техніки, логістичними процесами, паперова робота в штабі – це теж важливо.

"Тому що це все не поїде, не полетить, не заправиться, якщо хтось не нахерячить купу папірців, купу підписів, віз, погоджень і так далі. Так воно працює. Наразі людей не вистачає. Ми воюємо понад два роки і це дається дуже важко", – наголошує Сініцин.

Люди, завдяки яким країна встояла на початку вторгнення, це добровольці, які пішли масово у військкомати, і кадрові військові, які були готові і які пройшли АТО. Вони, запевняє волонтер, втомилися.

"Десь втомилися, десь вони поранені, десь їх уже немає, десь уже людей просто плавить. Кажу, як є. Тому що в такому темпі прожити більше двох років – це надзвичайно важко. Тобто можуть бути уже і психологічні проблеми. Тому людей треба замінити", – вважає Сініцин.

Наразі можливість замінити людей є. Втім проблема полягає в тому, що інші – масово уникають служби.

"Купа людей, які ще не мобілізувалися, чогось бояться, ховаються за спинами своїх жінок, не виходять з квартири – це дічь насправді", – переконаний військовий.

Він акцентує: йдеться про існування нас як нації, як держави, про наш дім. Якщо сюди прийдуть росіяни, то жити по-старому вже не вийде. На жаль, у деяких людей є ілюзія, що вони зможуть продовжувати нормально жити, коли прийдуть окупанти. Мовляв, нічого страшного, просто зміниться влада. Проте, вочевидь, це зовсім не так.

Раніше ми розібралися в тому, що треба знати про військову службу за контрактом в умовах воєнного стану.

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