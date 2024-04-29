“Ми були рекрутами”. У травні очікується прем’єра документального кіно про бійців 3-ї ОШБр

2 травня відбудеться прем’єра картини режисера Любомира Левицького “Ми були рекрутами” – мотиваційного документального фільму в стилі художньої розповіді про героїв третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Стрічка вийде в прокат в усіх кінотеатрах України і розповість історії вісьмох бійців 3-ї ОШБр.

Сюжет “Ми були рекрутами” розпочнеться на базі підрозділу та згодом приведе глядача на лінію зіткнення; зазначається, що у стрічці використані документальні матеріали, зняті на натільні камери бійців особисто під час виконання бойових завдань.

Місією фільму є надихнути та вмотивувати українців приєднатись до лав 3-ї ОШБр або будь-якого іншого підрозділу ЗСУ, підтримати бойовий дух бійців, які вже сьогодні зі зброєю в руках захищає Україну, а також нагадати світовій спільноті, що українська армія захищає від агресора цивілізований світ і потребує рішучої підтримки.

Партнерами створення фільму виступили фармацевтична компанія “Дарниця” та простір для ветеранів і діючих військових “Гальт”.

“Для нас дуже важливо, щоб світова аудиторія бачила та розуміла, хто є справжніми героями сьогоднішніх днів і якою ціною Україна відстоює свою Незалежність. Світ не повинен забувати про це ні на мить. Кіно – найкращий спосіб донести правду», – зауважив директор з корпоративних комунікацій компанії “Дарниця” Василь Губарець.

Довідково:

Фармацевтична компанія “Дарниця” заснована в 1930 році. З 1998 року компанія є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія, розв’язання проблем болю. За даними журналу New Voice, “Дарниця” є лідером серед українських фармацевтичних компаній за обсягами підтримки ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення.

“Гальт” – це винятковий простір, призначений виключно для діючих військових та ветеранів. Завдяки спеціальній зоні відпочинку та обладнаному навчальному центру та місцем для роботи військових спільнот, Гальт забезпечує сприятливе середовище, де військовослужбовці та ветерани можуть співпрацювати, обмінюватися досвідом і знаннями та здобувати нові навички.