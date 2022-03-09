Ми четвертий день намагаємося доставити допомогу до Маріуполя, але «зелених» коридорів немає — Риженков

Ми четвертий день намагаємося доставити допомогу до Маріуполя, але «зелених» коридорів немає — Риженков

Маріуполь заблокований російськими солдатами, там не припиняються обстріли, а гуманітарна допомога не може прорватися до міста, «зелених» коридорів досі немає. Про це заявив генеральний директор компанії Метінвест Юрій Риженков.

За його словами, всі бомбосховища на підприємствах групи Метінвест були забезпечені водою, провізією та речами першої необхідності ще до активної фази війни. «Але з початку бомбардувань міста, які, на жаль, і досі йдуть, ми відкрили наші бомбосховища не лише для працівників, а й для всіх міста. Зараз вода та їжа, яку ми запасли, добігають кінця. Тому дуже критично організувати гуманітарну допомогу у Маріуполі”, — наголосив Риженков.

Він розповів, що компанія Метінвест вже сформувала колони гуманітарної допомоги та надала автобуси, які готові вирушити до Маріуполя. "На жаль, зараз солдати РФ не дають їм проїхати, хоча на найвищому рівні підтверджується створення гуманітарних коридорів, але ми вже четвертий день намагаємося туди проїхати, і не можемо", — наголосив гендиректор Метінвест.

Нагадаємо, найближчим часом до Запоріжжя прибуде перший гуманітарний вантаж від Фонду Ріната Ахметова та бізнесів System Capital Management. Це каші, макарони, вода, консерви, згущене молоко, масло, цукор, супи і локшина швидкого приготування. З харчових продуктів волонтери Метінвест сформують 12 800 тижневих наборів першої потреби для постраждалих від агресії РФ українців