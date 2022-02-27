"Ми даємо вам можливість повернутись живими": заступник Головнокомандувача ЗСУ звернувся до солдатів з РФ

"Ми даємо вам можливість повернутись живими": заступник Головнокомандувача ЗСУ звернувся до солдатів з РФ

ЗСУ закликали окупантів здаватися.

Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюка звернувся до російських військовослужбовців. Він наголосив, що українська армія поки дає можливість російським окупантам повернутись додому живими.

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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, не втративши свого життя та гідності. Розрядіть зброю, підніміть руки, щоб наші військовослужбовці та мирні жителі могли зрозуміти, що ви нас почули. Це ваш квиток додому. Ідіть, захищайте свою батьківщину, а не руйнуйте нашу!", - наголосив український генерал.