Ми “демонізували” ці процеси: Умєров назвав головну зміну в мобілізації

Правила мобілізації повинні бути зрозумілими для суспільства, а служба в армії не повинна сприйматися як покарання.

Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що в процесі мобілізації потрібно змінити світоглядні підходи і створити однакові “правила гри” для всіх.

Про це він говорив в інтерв’ю “Суспільне”.

“Треба розуміти, що таке мобілізація, бо ми демонізували ці процеси. У нас, на жаль, сприймається, що служити батьківщині — це покарання. А для мене це честь. Ці світоглядні речі треба змінити: і підходи до них, і формати”, - наголосив міністр.

Умєров повідомив, що очолюване ним оборонне відомство готує “матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству, обговорюючи її з Силами безпеки і оборони, Кабінетом міністрів і Верховною радою.

“Головний меседж — як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна. Тобто всі ці складові дуже змістовні. До цього часу це питання не дуже гарно було відпрацьовано. Його не хотіли торкатись. Моя мета — вирішити ці проблеми. Тому я почав про це спілкуватися з військовими — що вони бажають, що хочуть отримати? Потрібні правила гри. Для всіх”, - зазначив очільник Міноборони.

За його словами, щоб суспільству зрозуміти, як ми будемо відвойовувати територію, потребують роз’яснення або змін питання мобілізації, демобілізації, відстрочки та соціального захисту.

“Ми повинні це вирішити, бути зрозумілими, відкритими і прозорими. Тому що це безпека країни, це її оборона. Якщо хочемо допомоги суспільства, повинні сказати, як і кого хочемо запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться. Для цього ми готуємо законопроєкт”, - наголосив Рустем Умєров.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров в цьому ж інтерв'ю зазначив, що у разі ухвалення рішення про виклики до Територіальних центрів комплектування (військкоматів) через електронне сповіщення їх надсилатимуть військовозобов’язаним і в Україні, і за кордоном.

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