"Викорінення "бусифікації": Лубінець спростував слова свого представника, заявивши, що про здобутки не йдеться

Всі права людини, яка підлягає мобілізації або вже служить, повинні бути захищені.

В Україні майже повністю викорінено так звану "бусифікацію", тобто порушення прав людей під час мобілізації, заявив представник уповноваженого ВР з прав людини у Києві та Київській області Микита Козиренко в інтерв'ю одному з видань. Проте сам Дмитро Лубінець спростував заяву свого представника і назвав його слова вирваними із контекста.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини написав у своєму Телеграм-каналі.

"Звертаю увагу, що представник по Києву і Київській області не займається цим питанням, коментуючи іншу тематику, його слова було вирвано з контексту. Дійсно, мої представники у регіонах реагують на випадки неправомірних дій представників ТЦК. За нашими зверненнями відкриті дисциплінарні та кримінальні провадження по випадках так званої "бусифікації". Але про жодну "перемогу" й здобутки йтися не може", — зазначив Лубінець.

Нагадаємо, раніше офіцер групи комунікацій штабу 125-ї ОБр ТрО Андрій Дуткевич розповів, за яких умов громадяни могли уникнути "бусифікації".

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