"Ми годуємо": волонтери зі Львова розповіли про проєкт, конче необхідний для українців

"Ми годуємо": волонтери зі Львова розповіли про проєкт, конче необхідний для українців

У Львові волонтери організували кухню для вимушених переселенців та військовослужбовців.

У Львові небайдужі містяни запустили проєкт "Ми годуємо". Завдяки проєкту порцію теплого супу чи другої страви можуть отримати усі, хто цього потребує.

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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"Наша мета - годувати скільки, скільки буде ресурсів і сил, до перемоги", - говорять волонтери.

За їхніми словами, вони вже збилися з ліку, скільки приготували казанів їжі. Волонтери годували людей, а тим часом шукали партнерів для допомоги. 3 тижні тому їхню ідею підтримала американська громадська організація "Central Kitchen" і активно допомагає зараз.

Людей годують на вокзалах у Львові, у притулках, на вулицях тощо.

Нагадаємо, що у Харкові співробітники полку поліції особливого призначення та волонтери роздавали солодощі мешканцям бомбосховищ. Зазначається, що до поліції звернулась жінка-підприємець, яка мала бізнес у Харкові. Втім, з початком війни вона евакуювалася з країни. Вже з-за кордону вона звернулася до правоохоронців: попросила відкрити її крамницю та роздати солодощі громадянам.