Данілов сказав, до чого готова Україна, щоб стати членом ЄС

Україна готова до компромісів на шляху до членства у Євросоюзі. Нашій державі потрібна серйозна трансформація, щоб ми відповідали усім критеріям і вимогам.

Про це в ефірі "Українського Радіо" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Що має зробити Україна

Як визнав Данілов, сьогодні подолання корупції – це наше "домашнє завдання". І цю проблему слід вирішити раз і назавжди. Велике бажання поставити крапку в питанні корупції є, зокрема, у президента України Володимира Зеленського.

Данілов також прокоментував заяву угорського прем'єра Віктора Орбана про блокування країною початку переговорів щодо членства, поки Україна не виконає вимоги щодо мови та освіти. У цьому контексті він нагадав слова нашого віцепрем'єр-міністра Ольги Стефанішиної, яка безпосередньо переймається цим питанням.

"Ми готові йти на певні компроміси в цьому питанні для того, щоб досягнути великої мети і бути членами ЄС. Складного там нічого немає і я не думаю, що для нас це буде важко. Відповідні нормативно-правові акти вже підготовлені", – каже секретар РНБО.

Щобільше, вважає Данілов, вони обов'язково будуть прийняті для того, щоб Угорщина не спекулювала на тих чи інших речах.

На його думку, лише від нас залежить те, скільки часу Україні буде потрібно для того, щоб долучитися до ЄС.

"Якщо ми будемо готові в короткий проміжок часу, думаю, за ЄС не забариться взяти нас в члени. Нам треба відповідати критеріям Євросоюзу, це треба розуміти. Йдеться про спільну роботу всієї нашої української громади як на території країни, так і за її межами", – зауважив секретар РНБО.

Він наголосив: це наше спільне завдання, і реалізовувати його, докладаючи максимум зусиль, мають усі та кожен.

"Якщо хтось вважає, що цим має займатися окрема людина або інституція, а всі решта будуть спостерігати – ні, воно так не працює", – констатував Олексій Данілов.

Безумовно, нам потрібно відповідати усім вимогам, які висунули європейські партнери. За словами Данілова, слід розуміти, що докорінна трансформація радянської України, в якій ми продовжуємо сьогодні ще жити, має відбутися.

"Має бути демократична вільна країна, де поважається людина, її права, закони, норми і правила, які є для всіх однаковими. Тоді ми критерії, які є в ЄС, дуже швидко виконаємо на 100 %", – підсумував Данілов.

Нагадаємо, українці назвали корупцію в Україні найбільшою перешкодою на шляху до ЄС.

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