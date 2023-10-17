"Готуємося до різних сценаріїв": у Міненерго розповіли про потенційні відключення світла й графіки  

Наразі ситуація в енергосистемі є стабільною, тож відключення світла не плануються. Проте вона зміниться, якщо росіяни атакуватимуть інфраструктуру.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Слід бути готовими до всього

За словами Гринчук, спланувати обсяги атак і пошкоджень, які можуть бути – дуже важко. Так само, звичайними причинами відключень можуть бути несприятливі погодні умови несприятливі, але це все, що буває зазвичай постійно. На це українські фахівці реагують дуже швидко.

"Важко спрогнозувати, якою буде ця зима. Ми готуємося до різних сценаріїв, які можуть бути. І звичайно, нами підготовлені графіки відключень для тих випадків, коли все-таки їх доведеться застосовувати в разі атак і важких пошкоджень", – констатувала Гринчук.

Гринчук додає, що в України вже накопичився досвід з попереднього опалювального сезону. Ми розуміємо, як потрібно діяти і швидко усе відновлювати.

"І графіки ми в будь-якому випадку підготували для того, щоб якщо доведеться їх застосувати, вони були максимально справедливими", – підсумували у Міненерго.

Раніше президент Володимир Зеленський зауважив, що із настанням холодів ударів з боку Росії стане більше.

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