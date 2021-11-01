Отруєння туристів у готелі в Єгипті: серед постраждалих все ж є українці

Отруєння туристів у готелі в Єгипті: серед постраждалих все ж є українці

Напередодні МЗС України повідомляли, що українців серед постраждалих немає.

Як виявилося, українці серед туристів, які отруїлися в готелі Єгипту, все ж є. Стало відомо, що постраждали 13 громадян України.

Про це розповіла постраждала українська туристка Тетяна Копач у Facebook.

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Українка розповіла, що всього отруїлося понад 100 людей, половину з них забрали до лікарні. Дівчина зазначила, що черга до місцевого лікаря вишикувалася ще з 04:00 і люди не розходилися до 21:00.

При цьому вона наголосила, що їм навіть не викликали швидку, а лише оглянули, виписали ліки і відправили "розбиратися з проблемою самостійно за свої гроші".

Тетяна розповідає, у неї та її чоловіка була висока температура і блювота. За словами дівчини, було настільки нестерпно,що вони "каталися по номеру між туалетом і ліжком".

Разом з тим, МЗС України заявило, що українців серед постраждалих немає.

"Ми вчора дзвонили в посольство Єгипту на екстрений номер, з нами говорили, ми залишили свої дані, пообіцяли передзвонити і тиша, а ми як і раніше катаємося номером", — зазначила Тетяна Копач.

Дівчина зазначила, що готель попри колапс не припиняв працювати.

Вони з чоловіком звернулись до турагента, на що їм порекомендували не їсти в готелі добу, бо це небезпечно. "Чудове рішення проблеми, правда? Сидіть голодні й пам'ятайте, це не наша вина. Окреме спасибі компанії JoinUp за неробочі гарячі лінії, за непередачу інформації про туристів і за слова: "Ми нічим не можемо допомогти, ми не винні",— підсумувала туристка.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що в Хургаді в готелі AMC Royal отруїлося нібито близько пів сотні туристів, майже всі з них були росіяни. Посольство України в Єгипті було переконано, що серед потерпілих українців не було, оскільки вони за допомогою не звертались.

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