"Ми ледь не потонули": як відчайдушно тікають за кордон українські ухилянти — The Economist

Тисячі українських чоловіків призовного віку ризикують своїм життям під час намагання, переплисти річку Тиса на кордоні України з Румунією. Щонайменше 33 людини потонули від початку війни, наймолодшому було лише 20 років. Число загиблих може бути набагато більшим, кажуть в українській прикордонній службі.

Про це йдеться у матеріалі The Economist.

"Тіла застрягли в очереті під водою і навряд чи коли-небудь їх витягнуть. Після того, як було виявлено десяте тіло, чиновники почали публікувати відверті фотографії та відео, намагаючись стримати інших. Але страх призову, що зростає, та обіцянки кращого життя в Європі означають, спонукають чоловіків випробувати долю. В Румунії заявили, що лише за перші три місяці 2024 року зафіксувала 2373 нелегалів з України", — пише The Economist.

Контрабандисти розповіли виданню, що останнім часом переправляти людей через Тису стало важче, оскільки Україна посилила охорону цієї ділянки.

"Цей регіон давно заробляє на кордоні: контрабандою бензину, цигарок та іншою контрабандою... Але ринкові сили змушують місцевих злочинців переключитися з торгівлі цигарками на призовників. Це ризикований, але прибутковий бізнес, плата за який варіюється від 3 тис до 12 тис доларів з людини", — йдеться у матеріалі.

Зараз в районі працюють підсилені підрозділи нацгвардії, а також розміщено нові контрольно-пропускні пункти.

"Офіцери швидко змінюють один одного, тому з кожним із них (контрабандистам) важко налагодити ділові відносини", — пише The Economist.

Водночас інший місцевий житель розповів виданню, що річка все ж залишається найнадійнішим маршрутом. За його словами, він використовує її для того, щоб прослизнути туди і назад, навіть щоб провідати родину на Великдень. Добиратися доводиться кілька годин.

Інший "щасливчик" каже, що під час перепливання Тиси були моменти, коли він та його колеги думали, що не встигнуть. Холодні води річки виявилися набагато грізнішими, ніж вони розраховували. Швидка течія віднесла плавців на 200 метрів за течією. Іншого берега вони дісталися лише невеликим дивом.

"Ми ледве дихали, коли виринули. Ми ледь не потонули", — розповідає чоловік.

Що кажуть в ДПСУ

"Нові засоби захисту кордону, датчики і безпілотники зупиняють сім із десяти людей до того, як вони дістануться до річки... Спійманих штрафують і передають службам безпеки. Багато хто випробовує щастя знову і знову. Одного зупиняли чотири рази", — пише The Economist із посиланням на слова прессекретарки ДПСУ Лесі Федорової.

Крижана, навіть у травні, річка лише здається спокійною.Насправді вона бурхлива, з сильною течією. Очевидці кажуть, що краще переправлятися вночі, тож часто залишають їхні "клієнти" не підозрюють справжньої підступності річки, доки не стає надто пізно.

"Тіло стає некерованим вже через п'ять хвилин перебування в холодній воді, навіть у гідрокостюмі. Додайте сюди течію, тривогу, темряву, і жертва перестає боротися за своє життя", - додає речниця Леся Федорова.

Нагадаємо, українські чоловіки досі просять захисту у влади Румунії через небажання йти до армії. Люди гинуть, намагаючись незаконно перетнути кордон, тонуть в річці Тиса, пропадають в горах.

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