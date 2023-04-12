"Ми лише сподівалися, що живий": подробиці про звільненого з полону бійця, який зворушив Україну розмовою з мамою

Український боєць Михайло Калашник, який під час чергового обміну полоненими зворушив усіх словами "мамулько, я вже повернувся", коли зателефонував їй відразу після повернення, був захоплений окупантами рівно рік тому.

Подрбиці про життя захисника надає "Суспільне".

10 квітня омбудсман Дмитро Лубінець опублікував відео з військовим, який тільки провернувся з полону.

Під час розмови з мамою боєць не міг стримати сліз.

Михайло Калашник проживає в Оратівській громаді на Вінниччині. Журналісти зв'язалися з рідною тіткою військового та з'ясували, що військового захопили у полон 10 квітня на Донеччині. У неволі чоловік був протягом року.

Військовий потрапив у полон на Донеччині.

"Ми дізналися про це на наступний день через телеграм-канал: росіяни виклали відео, на якому його було видно. Найголовніше, що ми знали: він живий та здоровий", – розповіла тітка військового Світлана Яценко.

Михайло пішов служити в армію, коли йому було 18 років. Зараз йому 24. Рік за контрактом прослужив в АТО та овернувся додому. Від початку повномасштабного вторгнення його мобілізували.

Рідні розповіли, що за час перебування Михайла в полоні, ті звертались у всі можливі координаційні штаби, щоб хлопця повернули.

"Учора, 10 квітня, він зателефонував. Ми не знали, де він, що він, просто надіялись увесь цей період, що з ним все добре", – каже Світлана Яценко.

Вдома на захисника чекають батьки та сестра. Напередодні в Михайла народилася племінниця.

Вже повідомлялося, що 10 квітня додому повернулися 100 наших захисників: військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Нагадаємо, Росія відмовилась обміняти військовослужбовців-мусульман з нагоди Рамадану.

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