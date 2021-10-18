"Ми любимо Україну": у компанії невістки Кернеса вибачилися за скандальні анекдоти своєї засновниці

"Ми любимо Україну": у компанії невістки Кернеса вибачилися за скандальні анекдоти своєї засновниці

В YARO зауважують, що уявлення про антипатріотичність компанії є абсолютно помилковим.

Ідея компанії YARO від самого першого дня її заснування була суто українською. YARO — це український бізнес. Уся продукція YARO виготовляється на території України, що розвиває нішу здорового харчування та надає стабільні робочі місця з достойною оплатою праці.

Про це заявили у понеділок, 18 жовтня, у компанії, відреагувавши на скандальні заяви своєї засновниці.

"З огляду на ситуацію, що склалася, ми відчуваємо необхідність окреслити ряд факторів, які дозволяють нам не погоджуватися з низкою обвинувачень та вірусних інформаційних атак, які наводнили сторінки соцмереж останніми днями. Ми ніколи не мали сумнівів у тому, що хочемо робити продукт в Україні, для України, з українськими підрядниками, сировиною і т.д", - йдеться в повідомленні компаніі у соцмережі.

У компанії зазначили, що YARO — це український бізнес, а мережа партнерств розвивається по всій країні.

"Головний фокус нашої уваги був і залишається націленим на сталий розвиток на ринку України. Уся продукція YARO виготовляється на території України, що розвиває нішу здорового харчування та надає стабільні робочі місця з достойною оплатою праці. Ми є надійною компанією, яка поважає закони підприємницької діяльності та робочу етику", - йдеться в повідомленні.



Також у компанії наголошують, що протягом останнього місяця YARO випала нагода взяти участь у масштабних міжнародних харчових виставках: BioExpo у Варшаві та Anuga 2021 у Кельні, де доводили, що український продукт за своєю якістю не поступається кращим світовим брендам.

"Ми чули багато приємних слів та здивованих компліментів і не втрачали жодної нагоди нагадати потенційним партнерам, що ми — з України, що Україна — поступово стає сильним гравцем на ринку. Ми хочемо бути чесними та вибачитися перед тими, чиї почуття були ображені", - зазначають в компанії.

Також в YARO зауважують, що уявлення про антипатріотичність компанії є абсолютно помилковим.

"Ми бажаємо Україні найквітучішого процвітання та сподіваємося й надалі робити свій посильний внесок у її розвиток. Ми любимо Україну", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

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через українську мову, яку він назвав "у**бським діалектом". А у Миколаєві викладачу інституту права Національного університету "Одеська юридична академія" Сергію Шубіну оголошено догану за антиукраїнські висловлювання у соцмережі. Професор у коментарях під своїм дописом назвав українську мову "блювотою".

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