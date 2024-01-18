"Ми, м'яко кажучи, розгнівані": у Раді чекають на нову версію законопроєкту про мобілізацію

Народні депутати очікують на другу версію законопроєкту про вдосконалення мобілізації у перший тиждень лютого.

Про це повідомляє "Українська правда".

Зазначається, що парламентарі очікують побачити нову версію документу орієнтовно у вівторок, 6 лютого.

16 січня юристи Міністерства оборони передали свої напрацювання на вивчення головам усіх фракцій.

"Ми, м'яко кажучи, розгнівані, бо не бачимо особливого покращення тексту. Незрозуміло, що реально там переписали. Ну ніяк не зберемо ми голосів під інші формулювання того самого, що було в першій версії. Треба його реально переписати", – заявив УП один із депутатів фракції "Слуга народу".

Новий законопроєкт про мобілізацію: останні новини

Очільник ВР Руслан Стефанчук розповів, що Рада передала Кабміну своє бачення законопроєкту про мобілізацію, зокрема що стосується обмеження конституційних прав громадян, залучення до війська людей з інвалідністю третьої групи та прийнятність "електронного розв'язання питань" обліку військовозобов'язаних.

Своєю чергою, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію. За її словами, це займе тижні.

Вона додала, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію опиниться у Верховній Раді у найкоротші терміни. Вона має пройти певний шлях погодження в уряді. Однак коли саме це буде Калмикова не сказала.

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