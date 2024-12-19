«Ми маємо стати ветераноцентричним суспільством» — у Метінвесті розповіли про принципи роботи з колишніми військовими

У компанії Метінвест за десять років війни мобілізовано 10 тисяч співробітників Метінвесту, а зараз у ЗСУ служить близько 8 тисяч — це 17% працівників. Тому компанія розвиває систему турботи для своїх робітників.

Про це розповів директор Департаменту корпоративних комунікацій компанії Олег Давиденко на Get Business Festival, де учасники ділилися досвідом управління та розвитку бізнесу в умовах ризиків, мінливого бізнес-клімату, невизначеності та обмежених ресурсів.

Давиденко відзначив, що ветерани повертаються з війни на підприємства Метінвесту, які розташовані поблизу лінії фронту. А тому вони продовжують служити, але вже в економічній площині.

«Ми маємо стати ветераноцентричним суспільством. Адже ветераном буде кожен другий. І це геть змінює парадигму нашої роботи. Робота з ветеранами має бути інтегрована в будь-яку площину: навчання, психологічну підтримку, реабілітацію, спілкування тощо», — вважає директор Департаменту корпоративних комунікацій Метінвесту.

За словами Олега Давиденка, серед основних засад роботи з ветеранами в Метінвесті — справедливість, коли людина має не відокремлюватися, а інклюзивно долучатися до роботи. По-друге, це відповідальність кожного працівника компанії, що формується за допомогою навчальних програм. Наприклад, компанія має відкритий відеокурс про те, як спілкуватися з ветеранами.

Також одним із принципів взаємодії з колишніми військовими є пріоритетність, коли ветерани повідомляють про свої основні потреби, які стають основою відповідних програм. Крім того, Метінвест впроваджує системні проєкти, що комплексно розв’язують питання реінтеграції ветеранів.

Крім того, в умовах дефіциту персоналу Метінвест також розвиває програми залучення та адаптації персоналу, зокрема й молоді. Це програма «Перше робоче місце», «Приведи друга» та «HR-експерти». За 10 місяців 2024 року вони дали змогу залучити майже 2 400 людей та утримати близько 80% із них. Для адаптації нових співробітників у компанії діють welcome-тренінги, зустрічі без краваток та one-to-one.

Нагадаємо, раніше програму з інтеграції ветеранів Метінвеста Ахметова визнано найкращою в Україні: програма «Шлях героя: реінтеграція ветеранів і ветеранок» відразу дві нагороди премії «HR-бренд 2024» — гран-прі та перемогу в номінації «Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя».

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова». Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.