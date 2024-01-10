"Ми маємо зняти всі пропозиції, що суперечать Конституції" – нардеп щодо закону про мобілізацію

Народний депутат Вадим Івченко ("Батьківщина"), коментуючи урядовий законопроєкт про мобілізацію, який поки не затвердив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зауважив, що документ дійсно має суперечливі норми, які все ще обговорюють парламентарі.

Про це він розповів в ефірі "Радіо.Свобода".

"Перше ми говоримо про те, що ті, хто виконували завдання на передовій 12 місяців, вони можуть бути демобілізовані. Або надана відпустка до двох років. Це ми проговорювали. Друге. Однозначно ми маємо закріпити те, що третя група людей з інвалідністю має залишитися. Люди, які опікуються людьми з інвалідністю третьої групи, чи то жінки, чи то батьки, мають себе бачити в законі", - розповів він.

За словами нардепа, у новому законі про мобілізацію обов'язково має бути норма, що мобілізовані особи мають проходити військову підготовку 60 днів.

Вадим Івченко також наголосив, що всі правоохоронні органи мають бути в однаковому середовищі.

"А то у нас одні були на відстрочці, одні на бронюванні. Ми всі правоохоронні органи, від поліції до НАБУ, БЕБ, ДБР відправили на бронювання", - сказав він.

Народний депутат також прокоментував тимчасові заходи обмеження, передбачені у законопроєкті про мобілізацію.

"Ми маємо зняти ці всі пропозиції як такі, що суперечать Конституції. І багато інших речей, які обговорюються в комітеті і пропонуються робочими групами для того, щоб вони були враховані, і зняти між першим і другим читанням з урядового законопроєкту", - резюмував він.

Нагадаємо, для фінансування мобілізації у ВР пропонують ввести "мобілізаційний збір" – хто його платитиме.

Читайте також провідні новини дня: