Ми маємо звільнити всіх наших людей: Зеленський говорив з головою ОАЕ про допомогу із визволенням полонених

Глава України Володимир Зеленський мав переговори з президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів Халіфом ібн Зайд Аль Нахаяном. Особливою темою перемовин стала вдячність за посередництво заради звільнення полонених.

Про це сказав Зеленський під час звернення 19 січня.

"Така наша робота жодного дня не переривається – ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективного посередництва. І це стосується всіх наших полонених – і воїнів, і цивільних, і захисників "Азовсталі", і всіх інших наших українських військових, оборонців", – сказав Зеленський.

Він назвав цей процес дуже складним і дуже чутливим.

"Але завдання незмінне: ми маємо звільнити всіх наших людей, повернути усіх полонених додому", – додав президент України.

Окрім посередництва у звільненні полонених глави держав говорили про двосторонні відносини, можливості підтримки України в різних сферах з боку Еміратів.

"Минулого тижня ми отримали партію генераторів, і це один із прикладів, як можна допомогти стійкості України. Це важлива гуманітарна робота", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 3 січня з російського полону повернулися 230 українських Героїв.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Грандіозний обмін полонених: їх вважали зниклими безвісти, а вони повернулися!

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