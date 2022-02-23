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"Ми миролюбиві люди, але...": головнокомандувач ЗСУ нагадав окупантам, що українці можуть дати відсіч ворогу (відео)

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"Ми миролюбиві люди, але...": головнокомандувач ЗСУ нагадав окупантам, що українці можуть дати відсіч ворогу (відео)

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Валерій Залужний звернувся до окупантів.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний записав відеозвернення для окупантів. Він нагадав про те, що українці вже 7 років воюють, тож мають хороший досвід ведення бойових дій і можуть дати відсіч ворогу.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"У нас найкраща армія в світі, у нас найкращі командири і найкращі солдати, бо вони пройшли війну. Ми - українці, дуже миролюбиві люди, дуже працьовиті і талановиті, але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати! Слава Україні!", - сказав Залужний.

Нагадаємо, що що на тлі напруженої ситуації на сході України українці згуртувалися і включилися в допомогу ЗСУ. Вони стали активно надавати грошову підтримку благодійним організаціям, які опікуються армією.

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