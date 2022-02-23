"Ми миролюбиві люди, але...": головнокомандувач ЗСУ нагадав окупантам, що українці можуть дати відсіч ворогу (відео)

"Ми миролюбиві люди, але...": головнокомандувач ЗСУ нагадав окупантам, що українці можуть дати відсіч ворогу (відео)

Валерій Залужний звернувся до окупантів.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний записав відеозвернення для окупантів. Він нагадав про те, що українці вже 7 років воюють, тож мають хороший досвід ведення бойових дій і можуть дати відсіч ворогу.

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Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"У нас найкраща армія в світі, у нас найкращі командири і найкращі солдати, бо вони пройшли війну. Ми - українці, дуже миролюбиві люди, дуже працьовиті і талановиті, але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати! Слава Україні!", - сказав Залужний.

Нагадаємо, що що на тлі напруженої ситуації на сході України українці згуртувалися і включилися в допомогу ЗСУ. Вони стали активно надавати грошову підтримку благодійним організаціям, які опікуються армією.

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