"Ми на боці України без вагань": Мелоні про помилки Заходу під час анексії Криму росіянами

Так, Захід визнає свої помилки в реагуванні на анексію Криму, яку держава-агресорка здійснила 2014 року. Повторювати їх ніхто наміру не має.

Про це під час віртуального звернення до учасників саміту Кримської платформи заявила голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні.

"Росія має вивести війська з Криму"

За словами Мелоні, анексія Криму 2014 року була очевидним порушенням міжнародного права. Росіяни намагалися імплементувати свої агресивні наміри проти всієї України. Відтоді Москва поширила свою авторитарну модель, обмежуючи права населення півострова, а особливо – кримських татар.

"2014 року масштаб того, що сталося, не був повністю зрозумілим для Заходу. Ми сподівалися, що імперіалістичний імпульс Москви може на цьому зупинитися. Ми помилялися і маємо це визнати. Сьогодні ми стоїмо на вашому боці без вагань", – акцентувала голова Ради міністрів Італійської Республіки.

Вона наголосила, що Захід вчергове підтверджує: Росія має зупинити свою політику окупації та вивести війська. Так, наші партнери налаштовані працювати задля досягнення справедливого і тривалого миру.

Зазначимо, Володимир Зеленський під час відкриття саміту наголосив, що півострів обов'язково повернеться під контроль України. Річ у тім, що це не порожня земля, а чийсь дім. Так, Україна не торгує територіями, бо не торгує людьми.

Читайте також: