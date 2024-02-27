"Ми на межі втрати держави!": Масі Найєм шокував заявою про те, що на Україну чекають дуже важкі часи

"Ми зараз на межі втрати держави!" – таку гучну і водночас страшну заяву зробив адвокат і ветеран війни Масі Найєм і назвав вирішальні для України місяці.

Чому так песимістично висловився ветеран, що каже Зеленський та військові і як цьому запобігти? Всі деталі – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк на TSN.ua.

Страшна заява ветерана війни

Два роки повномасштабного вторгнення, 10 років від початку війни в Україні і насправді столітня й навіть тисячолітня боротьба. Українцям завжди доводилося виборювати право на існування, доки Росія хотіла стерти нашу історію і, відповідно, нас назавжди. Змінилося лише одне – до цієї боротьби приєдналися сучасні технології. А врятувати може єдність. На цьому постійно наголошують як високопоставлені чиновники, так і військові. Це потрібно, щоб Україна й далі існувала. Відверту і насправді страшну заяву зробив адвокат і ветеран війни Масі Найєм: "Зараз ми на межі втрати держави". Він пояснив, чим усе це може закінчитися.

"Ми зараз на межі втрати держави. Ну типу, це не ймовірність така дуже далека, це не про ядерку: можливо, буде, можливо, не буде. А це цілком реальні загрози. Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться. Тобто цілком очевидно, може статися, що у травні вам треба буде планувати жити в іншій країні, якщо ви патріот, тому що жити з “руснею” тут ви не зможете. То ти тепер маєш обрати. Мотивацію ти сам або включиш у себе і будеш захищати свою державу, ну або їдь до поляків".

Заява голови СБУ

Ну до поляків уже очевидно не варіант. Та і йдеться не про це. Головне – ми маємо зберегти державу зараз і дати Росії таку відсіч, щоб вона згодом не повернулася вбивати вже наших дітей чи онуків. Про те, що терміново треба єднатися, нині звучить на всіх рівнях. Під час форуму "Україна. Рік 2024" про це на всю країну наживо заявив і голова СБУ Василь Малюк.

На єдності наголошує і Буданов. Адже зброя зброєю, а керують нею люди.

Попередження для українців від Зеленського

Про це постійно нагадує і президент. І під час своєї пресконференції 25 лютого попередив українців про найтяжчі місяці 2024 року та назвав, коли настане переламний момент.

Але нам потрібно не просто єднатися, як у перші дні повномасштабного вторгнення, а й готуватися. Військові вже кілька місяців б’ють у дзвони, що Росія не зупиниться. Ми це чуємо, але до кінця, схоже, не усвідомлюємо всієї загрози, як і два роки тому, перед початком повномасштабної війни. І забули, як Росія мріяла захопити Київ і не полишає цих планів досі.

Не можна забувати і про гучні заяви, що якщо після Авдіївки впаде Куп’янськ – ми можемо втрати Харків. А це місто-мільйонник і про нього теж мріє Росія. Таке припущення зробила, зокрема, нардепка Олександра Устінова в коментарі для DW.

"Авдіївка – це перший крок, який вигляд матиме Україна. Тому що після Авдіївки буде Куп'янськ і, на жаль, наступний – Харків. Харків – це друге найбільше місто України, в якому проживають понад мільйон людей. І ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп'янськ, який є великим залізничним вузлом, також, на жаль, у нас будуть дуже високі шанси втратити Харків. І знову якщо не буде додаткової підтримки, якщо не буде боєприпасів і якщо ми не отримаємо ракети більшої дальності, якщо у нас не буде F-16, обіцяних F-16, цього літа, на жаль, у нас буде величезна проблема".

Єднатися потрібно всім і зараз

Схожі заяви лунали не лише від нардепки, але факт залишається фактом, Росія і справді дуже цього хоче й атакує Куп’янськ ще від жовтня 2023 року. Це особистий наказ фюрера, бо треба побільше "перемог" до виборів. Тож як не крути, краще кожному готуватися і вміти елементарні речі, а потім сісти та в сімейному колі посміятися, як колись вчилися користуватися зброєю чи зупиняти кров, аніж жалкувати, що втратили час. Водночас у суспільстві стоїть гостре питання щодо мобілізації. За понад рік повномасштабної війни чіткого закону про мобілізацію не було.

Як вийти з ситуації зараз – велике питання. У новій версії законопроєкту вже понад 4 тисячі правок, а коли врешті відбудеться друге читання, а закон набере чинності –- можна лише здогадуватися. Отож, з одного боку – брак зброї на фронті, бо світові лідери тягнуть, і брак людей. З іншого – питання:

А чому думати про закон щодо мобілізації почали так пізно?

Як тепер набрати людей в армію після стількох скандалів із ТЦК?

Як мотивувати після такого обкрадання армії?

Як навчити одразу стільки людей?

Як забезпечити?

Адже згадаємо заяву Зеленського – на одного військового четверо мають працювати, щоб у захисника було і екіпірування, і гідна зарплата, і харчування, і економіка країни трималася. Крім того, коли російські танки відійшли від Києва, часто можна було почути й риторику: мовляв, нехай ідуть на війну депутати та їхні діти. І це теж правда. Але ще правда в тому, що на жаль, йти доведеться усім, якщо ми не схаменемося зараз.

Нам час припинити жалітися і ми маємо чітко усвідомити – розраховувати в цій війні ми маємо передусім лише на себе і знову ж таки декому час припиняти красти і всім разом працювати на країну, а не хтось воює, а хтось набиває кишені, знаючи, що хтось заплатить за це життям. Адже справедливість завжди наздоганяє.

Водночас у руках Росії ще один гарний інструмент розколу суспільства – пропаганда. В комітеті з питань розвідки при президентові України 27 лютого зробили термінову заяву і нагадали про спецоперацію "Майдан-3": РФ готує потужну інформаційну кампанію проти України. Там закликають не вестися на провокації та продовжувати працювати на перемогу.

"Основні напрямки та цілі ворога – зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед наших партнерів і союзників у світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі. Мета росіян всередині України – деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити всіх з усіма, зокрема представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства. Російські спецслужби мають великий досвід у сфері ведення гібридних війн. На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше, ніж на конвенційну війну. Як повідомляв комітет з питань розвідки при президентові України, в листопаді минулого року в рамках спецоперації "Майдан-3" на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Telegram Росія витратила майже 250 млн дол. Натомість загальний бюджет операції становив астрономічні 1,5 млрд дол. Це – найдорожча "акція" російських спецслужб в історії".

На загострення цієї історії українські спецслужби чекають вже в березні-травні. Ці місяці важкими для України назвав і Зеленський. Тож єдине, що ми можемо зробити – це знову ж таки об'єднатися і продовжувати боротьбу.