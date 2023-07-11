Ми надамо Україні запрошення до НАТО, коли будуть виконані умови – Столтенберг

Умови майбутнього членства нашої держави в Альянсі будуть змінені.

11 липня на саміті НАТО погодилися скасувати ПДЧ для України. Так, двоетапний процес перейде до процесу.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає телеканал Freedom.

"А також ми надамо запрошення Україні, коли будуть виконані умови. Це є потужним пакетом для України та також чітким шляхом у напрямку членства до НАТО", – підкреслив Столтенберг.

Зауважимо, напередодні саміту у Вільнюсі Столтенберг розповів про план дій щодо майбутнього приєднання України до Альянсу. Він повідомив, що запропонував такий пакет: створення Ради Україна-НАТО, скасування ПДЧ для України та програму практичної підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО.

Столтенберг наголосив: усі країни НАТО погоджуються, що Україна стане членом оборонного союзу. "На саміті будуть рішення, які міцно це підтвердять", – запевнив генсек НАТО.

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