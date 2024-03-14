"Ми накопичуємо все більше далекобійної сили": Зеленський про виробництво зброї Україною

Президент України зустрівся з працівниками нашого оборонного комплексу – людьми, які присвятили своє життя українській силі. Вони роблять нашу зброю, що проявляє себе на фронті, на морі, в ударах з повітря по російській системі війни.

Про це сказав український лідер Володимир Зеленський.

"Дякую за українські снаряди, гармати, за дрони, за наші ракети, за наші системи РЕБ – за все те, що допомагає нашим воїнам битись і береже життя Україні та українців", – сказав він.

Зброї буде більше

За словами лідера, буде ще більше нашої зброї, снарядів, дронів, систем РЕБ. Президент зустрівся з працівниками одного з таких підприємств – оборонних.

"Офіційно про таке не говоримо. Зараз, у час війни, не можемо відкрито показувати все, що ми можемо дійсно. Після війни, звичайно, будемо висловлювати нашу вдячність відкрито. Це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитись. Суттєво. І з кожним днем ми накопичуємо все більше цієї сили. Такої потрібної сили – такої далекобійної нашої сили", – резюмував він.

Нагадаємо, РФ продовжує спроби вбити Зеленського.

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