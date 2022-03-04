«Ми не боїмося смерті»: журнал Vice оприлюднив матеріал про жінок Збройних Сил України

Жінки відіграють життєво важливу роль у національній обороні України з 2014 року, оскільки кількість жінок-новобранців зросла у відповідь на російську агресію, пише редактор Vice.

Канадсько-американський журнал, присвячений стилю життя, мистецтву, культурі та новинам/політиці, Vice опублікував історію 29-річної Христини, яка заради української армії повернулася з Італії.

Дівчина понад десять років жила зі своєю родиною в Італії, працюючи в супермаркеті та співаючи на весіллях у вільний час. Але оскільки військова напруга перетворилася на війну, вона повернулася до України і взяла до рук зброю.

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Вона повністю усвідомлювала небезпеку, в якій із 2014 року опинилася Україна, пише Vice.

«Ризик попрощатися з життям завжди є. Ми не боїмося смерті; ми боїмося бути рабами», – розповіла виданню World News Христина.

«Я буду на своїй землі до останнього», — додала вона.

За даними міністерства оборони, на початку 2021 року в Збройних силах України було близько 57 тисяч жінок, що становить 22,8 % від загальної кількості. Цей показник набагато вищий, ніж у сусідній Польщі (7,5%), а також США (16%) та Німеччини (12%). Лише деякі країни приймають до збройних сил чоловіків та жінок на рівних умовах, наприклад Норвегія та Швеція, мають аналогічний або вищий рівень представництва жінок у своїх військах.

Оскільки Росія розгорнула війну в Україні, відповідальність за захист країни частково впала на зростаючі ряди формальних і неформальних жінок-борців.