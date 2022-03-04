Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

«Ми не боїмося смерті»: журнал Vice оприлюднив матеріал про жінок Збройних Сил України

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
«Ми не боїмося смерті»: журнал Vice оприлюднив матеріал про жінок Збройних Сил України

atlanticcouncil

Жінки відіграють життєво важливу роль у національній обороні України з 2014 року, оскільки кількість жінок-новобранців зросла у відповідь на російську агресію, пише редактор Vice.

Канадсько-американський журнал, присвячений стилю життя, мистецтву, культурі та новинам/політиці, Vice опублікував історію 29-річної Христини, яка заради української армії повернулася з Італії.

Дівчина понад десять років жила зі своєю родиною в Італії, працюючи в супермаркеті та співаючи на весіллях у вільний час. Але оскільки військова напруга перетворилася на війну, вона повернулася до України і взяла до рук зброю.

vice / ©
vice

Вона повністю усвідомлювала небезпеку, в якій із 2014 року опинилася Україна, пише Vice.

«Ризик попрощатися з життям завжди є. Ми не боїмося смерті; ми боїмося бути рабами», – розповіла виданню World News Христина.

«Я буду на своїй землі до останнього», — додала вона.

За даними міністерства оборони, на початку 2021 року в Збройних силах України було близько 57 тисяч жінок, що становить 22,8 % від загальної кількості. Цей показник набагато вищий, ніж у сусідній Польщі (7,5%), а також США (16%) та Німеччини (12%). Лише деякі країни приймають до збройних сил чоловіків та жінок на рівних умовах, наприклад Норвегія та Швеція, мають аналогічний або вищий рівень представництва жінок у своїх військах.

Оскільки Росія розгорнула війну в Україні, відповідальність за захист країни частково впала на зростаючі ряди формальних і неформальних жінок-борців.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація