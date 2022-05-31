"Ми не будемо стуляти рота": президентка Словаччини підтримала Україну і закликала світ передати зброю

Словаччина закликала світ надати ЗСУ збройну допомогу та підтримала вступ України до Європейського Союзу.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова під час свого виступу у Верховній раді нагадала, що Словаччина вже активно передає Україні озброєння.

Відео виступу Чапутової оприлюднив спікер ВР Руслан Стефанчук.

"Ми знаємо, що окупантів з вашої країни не виженуть наші пакунки з ліками та продуктами. Вашим захисникам потрібна військова техніка та спорядження. Тому ми допомагаємо і будемо допомагати і в цьому напрямку", — заявила Чапутова.

За її словами, Словаччина вже передала Україні частину військової техніки. Йдеться, зокрема, про системи оборони С-300, розмінувальну техніку та боєприпаси.

"Незабаром це буде гаубиця Zuzana. Про це ми також говоримо з нашими партнерами і союзниками, що Україні потрібна не лише гуманітарна, але й військова допомога", — зазначила Чапутова.

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Президентка Словаччини також закликала світ активно розголошувати інформацію про злочини російської армії.

"Ми не будемо стуляти рота. Не будемо мовчати, коли Росія чинитиме військові злочини на очах в усього світу. Я бачила сьогодні, що залишили після себе російські окупанти у передмісті Києва. Місяць тому вашій прокуратурі та експертам почали допомагати судові експерти та поліцейські зі Словаччини. Я знаю, що документування злочинів, які Росія вчинила в Україні, не поверне вам ваших близьких. Але це дасть змогу розповісти всьому світу, що сталося, і обвинуватити тих, хто все це спричинив", — наголосила Чапутова.

Вона також пообіцяла допомогу щодо експорту зерна та інших товарів, "які сьогодні режим Путіна цинічно конфіскує або блокує в українських портах".

"Він сподівається, що це ще більше зламає вас економічно і послабить рішучість вільного світу піддати санкціям агресію Росії, погрожуючи глобальним дефіцитом продовольства. Проте він досяг протилежного. Сьогодні весь світ бачить, хто шантажує і на кого нападають. Наша рішучість допомоги вам не зменшилася, а навпаки, зросла", — зазначила президентка Словаччини.

Слід також зазначити, що Чапутова заявила про підтримку вступу України до ЄС, адже "Україна вже належить до Європейського Союзу".

"Сьогодні тривають дебати щодо того, чи надавати Україні статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Відповідь для нас і для вас зрозуміла. Україна належить до Європейського Союзу і буде його складовою. Словаччина і я особисто зробимо все, щоб це сталося якнайшвидше. Я продовжуватиму говорити про це з нашими європейськими лідерами", — сказала президентка.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський 31 травня в Києві провів зустріч з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

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