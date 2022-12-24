"Ми не чекатимемо дива, адже творимо його самі": президент привітав із Різдвом християн західного обряду

Президент України Володимир Зеленський привітав зі святом Різдва християн західного обряду.

Зеленський зазначив, що сьогоднішній день та всі прийдешні зимові свята українці зустрічають в непростих обставинах.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Хтось побачить сьогодні першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною. Хтось зустріне свято в чужих домівках, але не в чужих людей – українців, що дали прихисток українцям. Хтось почує "Щедрик" іншою мовою – у Варшаві, Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Торонто та в багатьох інших містах і країнах. А хтось зустріне це Різдво у неволі, але хай памʼятає, що ми йдемо й по цих наших людей, ми повернемо свободу всім українцям і українкам", - зазначив він.

Зеленський звернув увагу на відмінність свята у цьому році: ми не чекатимемо дива, адже творимо його самі.

"Хоч би де ми були, ми будемо сьогодні разом. Ми загадаємо бажання. Одне на всіх. І відчуємо радість. Одну на всіх. І зрозуміємо істину. Одну на всіх. Ми будемо відзначати свої свята! Як завжди. Ми будемо усміхатись і радіти. Як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі. Христос народився! Славімо його!" – сказав президент у привітанні.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак напередодні Різдва опублікував чутливий ролик на підтримку України. На відео порівнюють життя двох дівчаток з України і Великої Британії. Вони обидві готуються до Різдва, але в британської дитини передсвятковий період сповнений щастя, українська дівчинка щодня сама чує сигнали повітряної тривоги.

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